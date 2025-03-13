英特爾任命新執行長 陳立武是何方神聖？

英特爾新任執行長陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖擷自英特爾官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠英特爾（Intel）週三（12日）任命半導體業大老陳立武（Lip-Bu Tan）擔任新的執行長，帶領這家陷入困境的美國晶片巨頭走出公司史上最艱難的時期之一，即將在3月18日正式上任的陳立武背景也備受關注。

綜合外媒報導，現年65歲的陳立武出生於馬來西亞，在新加坡長大，曾在新加坡南洋理工大學（Nanyang Technological University）攻讀物理學，之後分別在麻省理工學院（MIT）、舊金山大學（University of San Francisco）取得核子工程碩士學位和企業管理碩士學位（MBA）。

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陳立武是一名長期的科技投資人和備受尊重的高層，擁有超過20年的半導體和軟體經驗，並與英特爾體系有深厚的關係。2022年，陳立武獲頒半導體產業協會（SIA）的最高榮譽Robert N. Noyce大獎。

陳立武曾在多家公司擔任過不同的職位，2009年至2021年間，陳立武擔任英特爾供應商、晶片設計製造商益華電腦（Cadence Design Systems）的執行長。這段期間內，陳立武領導了公司的重塑，並推動以客戶為中心的文化轉型，在擔任執行長的期間，益華電腦的收入增加了1倍多，營業利益率提升，股價漲了3200％以上。

陳立武曾任益華電腦董事會成員長達19年的時間，自2004年被任命以來，在該公司任職期間一直是董事會成員，並在2021年至2023年擔任公司執行董事長。

陳立武也是舊金山創投Walden Catalyst Ventures的創始合夥人，以及Walden International的董事長，擁有豐富的上市公司董事會經驗，過去曾擔任慧與科技（Hewlett Packard Enterprise）、軟銀集團（SoftBank Group）董事會成員。

陳立武在2022年被任命為英特爾董事會成員，這是該公司恢復全球領先晶片製造地位計劃的一部份；隔（2023）年，英特爾擴大了他的職責範圍，包括監督代工業務。然而，由於在如何扭轉公司局面問題上出現意見分歧，陳立武在2024年8月請辭董事，隨著陳立武接任執行長一職，他也將重新加入英特爾董事會。

英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）去年底宣佈退休後，這家晶片大廠的接班人選一直是大眾關注的焦點，作為半導體業界資深人士的陳立武多次被點名，一直被視為英特爾CEO的適合人選。

在致英特爾員工的信中，陳立武表示，很榮幸能夠加入英特爾擔任執行長，英特爾長期以來一直是自己所敬佩的公司，陳立武也透露，預計不會分拆公司的設計和代工業務，並指出，英特爾在美國乃至於全球的科技生態系統中扮演至關重要的角色，只要齊心協力，就能夠扭轉局面。

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