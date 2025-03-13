美半導體復興夢得靠台灣？智庫報告點出「霸主」重要存在

美國智庫指出，台灣半導體除了能幫助美國在競爭中勝出外，對於實現川普的美國再工業化夢想也至關重要。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國想重振國內半導體，美國智庫指出，目前全球多達92%最先進晶片都在台灣生產，而在可預見的未來，台灣仍將是半導體中心的首選，台灣半導體除了能幫助美國在競爭中勝出外，對於實現川普的美國再工業化夢想也至關重要。

美國智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）指出，中國和美國陷入爭奪半導體主導地位的激烈競爭，因為這兩國知道，勝利者將在未來幾十年的經濟和安全環境的技術方面佔據優勢。

請繼續往下閱讀...

但由於台灣最大的晶片代工廠不再為中國企業生產先進晶片，北京方面不得不投入大量資金（以國家投資和對國內企業的補貼的形式），試圖在設計和製造方面迎頭趕上。

美國半導體公司投入巨額資金開發世界上最先進的晶片。為了最大限度地增加可用於研發的現金，他們將製造業務外包給第3方代工廠，其中許多位於台灣。

美國晶片設計人員不必花費數百億美元來建造每個製造工廠，因此有更多的資金用於研發，從而生產出更先進的晶片。而目前台灣佔美國邏輯晶片進口近一半，以及絕大多數的先進晶片，因此若取得這些半導體變得更加困難或昂貴，美國政府希望振興的一些產業（例如汽車和製造業）將難以維持下去。

文章也指出，台灣的半導體能幫助美國在競爭中勝出，對於實現川普的美國再工業化夢想也至關重要。如果無法可靠的獲得高品質的晶片，美國再工業化夢就不可能實現，因此美國工業需要更多的晶片，且隨著工業活動的增加，這種需求只會成長。

理論上，半導體不一定要由台灣生產，但目前只有台灣和韓國擁有能生產最先進邏輯晶片的晶圓代工廠，其中92%是在台灣生產的。

且以歷史軌跡來看，代工模式起源於台灣，最大的晶圓代工廠台積電（TSMC），已經花了40年的時間來完善其製程。

台灣、台積電的成功，造就了大批一流的半導體人才，並推動了世界上最齊全的製造商和進口商的出現，這些製造商和進口商專門生產製造高端晶片所需的化學品和材料。

文章表示，美國官員可能會談論圍繞亞利桑那州和俄亥俄州的新晶圓廠建設打造產業集群，但台灣是1個全島性的產業集群，比美國的一些州還要大，這導致了台灣的品質和成本效率，其他任何地方都無法去相比的，這也難怪台積電報告稱，其美國業務的成本比台灣業務高出50%。

文章最後總結，在可預見的未來，台灣仍將是首選的半導體中心。而台灣的半導體，是美國在半導體技術上保持領先於中國的秘訣，也是美國再工業化的重要貢獻者。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法