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川普警告絕對會對歐盟加徵汽車關稅！批愛爾蘭搶走美國製藥產業

2025/03/13 08:45

川普警告對歐盟祭報復性關稅！批愛爾蘭搶走美國公司（路透）川普警告對歐盟祭報復性關稅！批愛爾蘭搶走美國公司（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐盟剛宣佈美國鋼鋁關稅的反制措施，美國總統川普就發出了新關稅的威脅，川普表示，美國將對歐盟實行對等關稅，並稱絕對會加徵汽車關稅，此外，川普也批愛爾蘭「搶走美國公司」，控制整個美國的製藥業，兩國間存在在「巨大」的貿易失衡，他強調，一旦關稅開始實施，彈性將非常有限。

外媒報導，美東時間12日，川普在白宮會見愛爾蘭總理馬丁，重點討論雙方的貿易關係，在會面時川普做上述表示。

而當川普在白宮的總統辦公室和馬丁一道與記者見面時，川普表示，歐盟對美國很不公平，多年來一直如此，歐盟一直非常強硬，現在輪到我們了。他將對歐盟徵收更多的報復性關稅。

川普重申美國將對歐盟實施對等關稅，指出不管歐盟對美國徵多少關稅，是2%、10%、20%、25%或200%，美國都對歐盟徵這麼多關稅，沒有什麼比這更公平。

川普進一步指出，絕對會加徵汽車關稅，我有權調整關稅，還說4月2日是一個非常重要的日子。

川普表示，在關稅問題上會有彈性，但一旦開始實施，彈性將非常有限。

根據新華社，川普2月13日簽署備忘錄，要求相關部門確定與每個外國貿易夥伴的「對等關稅」。他3月3日表示，「對等關稅」將於4月2日生效。

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