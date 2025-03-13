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台積電打趴三星、英特爾 ！「這家日廠」股價快速殞落

2025/03/13 10:10

日本半導體檢查裝置廠「雷泰光電」（Lasertec）股價持續低迷。（彭博）日本半導體檢查裝置廠「雷泰光電」（Lasertec）股價持續低迷。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本半導體檢查裝置廠「雷泰光電」（Lasertec）股價持續低迷。儘管近期業績表現良好，但市場擔憂，雷泰光電的客戶英特爾（Intel）和三星電子（Samsung Electronics） ，在技術開發上遠遠落後給台積電（TSMC），導致資本支出趨緩，這恐讓雷泰光電未來訂單出現下滑狀況。目前，雷泰光電股價已從去年創下的歷史高點，回落近70%。

雷泰光電是全球唯一極紫外光（EUV）檢測機「ACTIS」的供應商，該公司主要產品還包括光罩和空白光罩的檢測及測量設備。對於先進半導體製程來說，「ACTIS」是不可或缺的設備，雷泰光電在設備完成，並透過客戶驗收後，才會將其計入營收，目前從接單到營收入帳的時間差，約為1年半至2年。

由於強勁的訂單支撐，雷泰光電積累了大量未交貨訂單，預計2025年6月會計年度的銷貨收入將來到2400億日圓（約541億元新台幣），淨利潤740億日圓（約167億元新台幣），雙雙創下歷史新高。

不過，近期新訂單的增長趨勢開始放緩。雷泰光電社長仙洞田哲也今年1月在財報說明會上表示：「訂單水準正在下降。2025年6月會計年度的新訂單數量，可能會回落到2023年6月會計年度（約1800億日圓）的水準。」 這和雷泰光電原先預期，可望超越上一個會計年度（約2700億日圓）的狀況，形成明顯落差。

雷泰光電新訂單減少的背景，與台積電在先進半導體領域主導市場有關。儘管雷泰光電的主要客戶有台積電，但也有三星電子和英特爾，而三星電子與英特爾正因良率等問題難以吸引客戶，逐漸在市場競爭行列上落後。

英特爾原本計劃2025年在美國俄亥俄州投產新晶圓廠，但已決定將計畫延後超過5年，推遲到2030 年以後。三星電子方面，也計劃把2025年的晶圓代工部門資本支出額，較2024年大幅縮減。

雷泰光電週四（13日）股價以1萬4575日圓開出，距離去年5月創下的4萬5500日圓歷史高點，下跌了近70%。

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