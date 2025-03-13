華爾街看衰特斯拉！小摩最狠 警告至少再跌5成

摩根大通將特斯拉目標價從135美元下調至120美元，股價還有51.63%的下跌空間。（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉今年來股價已跌近4成，但跌勢尚未結束，華爾街紛紛看衰，並下調目標價，其中又以摩根大通最不看好，預估第1季交付量將下修至35.5萬輛，創3年新低，將目標價從135美元下調至120美元，以週三收盤價248.09美元來看，股價還有51.63%的下跌空間。

外媒報導，摩根大通預測，在全球對特斯拉品牌的抵制和抗議活動日益增加的情況下，分析師布林克曼（Ryan Brinkman）表示，特斯拉的交付和定價前景似乎很困難。

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預估特斯拉第1季度的銷量約為35萬5000輛，低於早先估計的44萬4000輛，年減8%，季度更暴跌28%。

根據該預測預測，特斯拉的交付量將創下2022年第3季以來的最低水平。

Brinkman指出，特斯拉正面臨馬斯克「更具爭議性的政府角色」帶來的直接衝擊，而且由於馬斯克頻頻涉足政治，引發歐洲不滿，特斯拉在歐洲的銷售壓力遠大於美國。

Brinkman不僅下修交付量，也將特斯拉第1季每股盈餘（EPS）從58美分下調至40美分，並將2025年的每股盈餘預期從2.80美元降至2.35美元。

Brinkman直言，我們很難想像汽車行業歷史上還有什麼類似的事情，一個品牌的價值在如此短的時間內貶值如此之多。

另，McNally週三也將特斯拉全年汽車交付量預期從188萬輛下調至175萬輛，並將目標股價從270美元下調至235美元，理由是特斯拉品牌與銷量正遭受全球性“破壞”，自動駕駛輔助系統更新版本效果有限，投資者對公司未來增長的信心受挫。

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