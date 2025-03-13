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美國2月赤字飆破1兆美元 創2025會計年度新高

2025/03/13 08:06

美國2月赤字飆破1兆美元，創今年來新高（示意圖，彭博資料照）美國2月赤字飆破1兆美元，創今年來新高（示意圖，彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普總統上任的第1個月，美國的債務和赤字問題進一步惡化，儘管會計年度還未過半，但2月的預算赤字就已經超過了1兆美元（約新台幣32.9兆），達1.15兆美元創2025年會計年度來新高紀錄。

CNBC報導，美國財政部週三發表的聲明稱，政府支出月度略有減少，但仍遠遠超過收入，2月赤字總額略高於3070億美元（約新台幣10.1兆），幾乎是1月的2.5倍，比2024年2月高出3.7%。

財政部發言人表示，2月收入和支出均創下紀錄。

截至2025會計年度的前5個月，全年赤字總額達到1.15兆美元（約新台幣37.83兆）。

2月36.2兆美元（約新台幣1190.98兆）國債的淨融資成本小幅下降至740億美元（約新台幣2.43兆）。然而，今年迄今的淨利息支付總額已升至3960億美元（約新台幣13.02兆），僅次於國防和衛生。社會安全和醫療保險是美國預算中最大的開支。

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