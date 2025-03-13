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有副業必做1件事！專家提醒跳過恐抹去辛苦賺的錢

2025/03/13 13:43

有從事副業者，專家建議一定要投保商業險，降低潛在風險。（擷取自CNBC）有從事副業者，專家建議一定要投保商業險，降低潛在風險。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有副業的人照過來！雖然從事副業，有望帶來豐厚利潤，不過專家表，副業可能會帶來你意想不到的巨大風險示，因此，建議一定要為副業投保商業險，降低潛在風險，否則1場意外，可能抹去副業收益，甚至還可能抹去您的個人積蓄。

CNBC報導，無論你是在照看鄰居的迷你金毛犬，在Etsy上銷售手工製作的錢包，或是維修工作等，如果有人因你的副業活動，受傷或遭受財產損失，他們可能會起訴你。

註冊會計師兼IRAHelp.com創辦人斯洛特（Ed Slott）表示，避免在訴訟中失去一切的最佳方法之一就是購買綜合保險。

斯洛特說，這對於在客戶家中工作的兼職人員來說尤其重要，如果你是1名工匠、承包商或醫生等，擁有保險總是好的。

即使您經營的副業並不脆弱，保險的合理價格也意味著您可以安全度過難關。

斯洛特說，綜合保險對任何人來說都很重要，你每年只花幾百美元就可以獲得數百萬美元的保險，而綜合保險的保費取決於你的特定需求，因此，建議與財務顧問或保險代理人交談，找到最適合您副業的保單。

除了投保商業險外，另1個保護自己和副業的措施，就是設立公司，斯洛特表示，無論規模大小，你都可以為你的副業成立1家公司，這樣，一旦出問題，責任就僅限於你的企業，別人就無法追究您的個人財務責任，這種分離可以為你增加額外的保護層。

歸根究底，獲得適當的保障不僅關乎財務保護，也關乎內心的平靜。斯洛特說，如果你沒有適當的保障，你的財務未來可能會面臨風險。

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