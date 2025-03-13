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傳台積電組隊救火之際！英特爾任命新執行長陳立武 盤後狂飆16％

2025/03/13 06:48

陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖取自英特爾網站）陳立武（Lip-Bu Tan）。（圖取自英特爾網站）

蔡百靈／核稿編輯

特爾週三（12日）發布聲明表示，任命65歲的陳立武（Lip-Bu Tan）為下一任首席執行長，自3月18日起生效。（路透）特爾週三（12日）發布聲明表示，任命65歲的陳立武（Lip-Bu Tan）為下一任首席執行長，自3月18日起生效。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕美國科技公司英特爾前執行長季辛格（Pat Gelsinger）下台後，誰來接掌，市場傳聞不斷。英特爾週三（12日）發布聲明表示，任命65歲的陳立武（Lip-Bu Tan）為下一任首席執行長，自3月18日起生效，消息公布後，英特爾盤後交易上漲逾16%。

綜合外媒報導，有報告指出台積電已與美國晶片設計公司輝達、超微和博通接洽，商討成立合資企業來經營英特爾代工部門，在此之際，英特爾週三表示，已任命陳立武為新任首席執行長，該公司正試圖從前執行長季辛格領導下的4年動盪中力圖恢復。過去1年，英特爾前景不明，股價累計下跌逾54%，市值降至895億美元，3個多月前，季辛格被宣布「退休」，該公司正經歷史性的轉型，試圖擺脫最艱難的時期。

陳立武曾任Cadence設計系統公司（Cadence Design Systems）首席執行長，該公司開發的軟體被包括英特爾在內的主要晶片設計公司所使用。他也曾是英特爾董事會成員，因策略分歧而退出英特爾董事會。陳立武也是一位長期的技術投資者，擁有20多年經驗，曾被視為英特爾執行長候選人，據傳英特爾董事會去年12月就曾與他接洽。

陳立武在致英特爾員工的一封信中表示：「我們將共同努力，恢復英特爾作為世界一流產品公司的地位，將自己打造成世界一流代工廠，並為我們的客戶帶來前所未有的滿足感。」這也表明他希望保持晶片設計和製造業務的整合。

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