通膨緩解美股反攻！輝達、特斯拉強彈 台積電ADR漲3.63％

週三美股漲跌互現。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因通膨數據低於預期，緩解近期美股遭大幅拋售的情況，加上投資人逢低買進科技股，美股那斯達克及標普500指數週三分別上漲1.22%、0.49%，道瓊工業指數則下跌82點、0.20%，費城半導體指數上漲2.45%，台積電ADR勁揚3.63%，收在177.17美元。

綜合外媒報導，美國勞工統計局週三公布2月消費者物價指數（CPI），年增2.8%，為去年11月以來新低，低於市場預期的2.9%，亦低於1月的3.0%，按月來看成長0.2%，為去年10月以來新低，低於市場預期的0.3%，也低於1月的0.5%。投資人認為通膨正朝著正確的方向發展，對聯準會今年可能降息的希望依然存在。

請繼續往下閱讀...

美國總統川普的鋼鐵和鋁關稅於週三生效，加拿大表示將對價值超過200億美元的美國商品徵收25%的報復性關稅。歐盟也迅速做出反應，從4月開始對價值260億歐元（283.3億美元）的美國進口產品徵收反關稅。交易員擔心緊張局勢升級，可能引發美國經濟衰退，股市一直面臨壓力。

儘管科技股本週迄今下跌逾3%，但週三反彈，引領標普500指數走高。輝達上漲6.43%，AMD增幅4.16%，特斯拉大漲7.59%。傳出台積電提議成立合資公司，經營英特爾代工部門，英特爾股價上漲4.55%。

美股道瓊指數下跌82.55點或0.2%，收41350.93點。

那斯達克指數上漲212.36點或1.22%，收17648.45點。

S&P 500指數上漲27.23點或0.49%，收5599.3點。

費城半導體指數上漲106.96點或2.45%，收4481.03點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法