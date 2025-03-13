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惡性競爭下場慘！中國電動車陷入淘汰賽 不到7家能倖存

2025/03/13 06:05

在中國政府加強監管，打擊惡性競爭的情況下，中國新能源行業正進入一場激烈的「3年淘汰賽」，最後倖存的車企恐不到7家。（彭博資料照）在中國政府加強監管，打擊惡性競爭的情況下，中國新能源行業正進入一場激烈的「3年淘汰賽」，最後倖存的車企恐不到7家。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》11日報導，在中國政府加強監管，打擊惡性競爭的情況下，中國新能源行業正進入一場激烈的「3年淘汰賽」，超過4分之3的企業可能難以生存。

　中國電動車市場正經歷快速整合，市場一度有超過400家車企，如今已銳減至約40家，並且仍在持續縮減，僅過去2年就有威馬、高合等車企破產，未來可能僅剩不到7家車企存活。

　小鵬汽車創辦人何小鵬在中國「兩會」期間表示，「每2年就有1家車企下線」，並認為這波倒閉潮還會持續幾年，並最後可能只有不到7家車企倖存。

　中國總理李強日前在全國人大會議上表示，政府將對「內卷式」競爭展開綜合整治，以遏制新能源行業長期以來的低價惡性競爭。　

　為了在淘汰賽中存活，中國新能源企業需要在技術創新和全球化方面取得突破。但據《自由亞洲電台》先前報導，為了反擊中國政府對電動汽車產業的補貼行為，以及在歐盟市場的低價傾銷，歐盟自去年10月起對來自中國的新能源汽車徵收反補貼稅，讓中國新能源車企的全球化之路越來越難行。

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