漢唐去年每股獲利32.94元 擬配發28元現金股利。

（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室廠工程廠漢唐（2404）董事會通過去年財報，全年歸屬母公司淨利為新台幣61.9億元，賺達逾三個個股本，並創歷史新高，每股稅後盈餘32.94元，董事會決議擬每股配發28元現金股利，盈餘配發率約85%，以昨收盤價417.5元計算，現金殖利率約6.7%。

漢唐是台積電長期配合的建廠無塵室工程合作夥伴，美國亞利桑納廠建廠就是由漢唐統包，供應鏈盛傳，因美國成本高，台積電情商漢唐跨海赴美協助建廠，還保證「不會賠錢」，加上台灣包括寶山、高雄的2奈米晶圓廠無塵室工程也由漢唐承包，帶動漢唐去年獲利爆發。

請繼續往下閱讀...

董事會2024年營收474.22億元、年減31.16%；毛利率17.95%，年增7.02個百分點，歸屬母公司淨利61.9億元、年增約33%，每股稅後盈餘32.94元。

漢唐董事會決議每股配發28元現金股利，也為歷年最高，盈餘配發率約85%，以昨收盤價417.5元計算，現金殖利率約6.7%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法