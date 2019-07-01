晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

漢唐去年每股獲利32.94元 擬配發28元現金股利

-0001/11/30 00:00

漢唐去年每股獲利32.94元 擬配發28元現金股利漢唐去年每股獲利32.94元 擬配發28元現金股利。
（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室廠工程廠漢唐（2404）董事會通過去年財報，全年歸屬母公司淨利為新台幣61.9億元，賺達逾三個個股本，並創歷史新高，每股稅後盈餘32.94元，董事會決議擬每股配發28元現金股利，盈餘配發率約85%，以昨收盤價417.5元計算，現金殖利率約6.7%。

漢唐是台積電長期配合的建廠無塵室工程合作夥伴，美國亞利桑納廠建廠就是由漢唐統包，供應鏈盛傳，因美國成本高，台積電情商漢唐跨海赴美協助建廠，還保證「不會賠錢」，加上台灣包括寶山、高雄的2奈米晶圓廠無塵室工程也由漢唐承包，帶動漢唐去年獲利爆發。

董事會2024年營收474.22億元、年減31.16%；毛利率17.95%，年增7.02個百分點，歸屬母公司淨利61.9億元、年增約33%，每股稅後盈餘32.94元。

漢唐董事會決議每股配發28元現金股利，也為歷年最高，盈餘配發率約85%，以昨收盤價417.5元計算，現金殖利率約6.7%。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財