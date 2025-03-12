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防中國傾銷獲補貼晶片 美議員籲USTR課稅並與盟友合作

2025/03/12 22:35

美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）要求美國貿易代表署（USTR）對中國生產的所有半導體徵收關稅，並敦促美國貿易代表與日本、南韓等盟友聯絡，防止中國傾銷獲得補貼的晶片。（美聯社）美國聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）要求美國貿易代表署（USTR）對中國生產的所有半導體徵收關稅，並敦促美國貿易代表與日本、南韓等盟友聯絡，防止中國傾銷獲得補貼的晶片。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，共和黨籍美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）11日在美國貿易代表署（USTR）舉行的聽證會上表示，他要求對中國生產的所有半導體徵收關稅，並敦促美國貿易代表與日本、南韓等盟友聯絡，防止中國傾銷獲得補貼的晶片。

穆勒納爾表示，USTR應確保對在中國生產，並整合到輸美最終產品中的任何晶片，徵收特定的關稅，並敦促美國與日本、南韓、歐盟和台灣等盟友和合作夥伴密切合作，以防止中國在全球市場傾銷獲補貼的晶片。

USTR週二舉行的聽證會，是該機構對中國生產傳統晶片（老舊製程）展開調查的行動一環，調查結果可能導致美國對中國製造傳統晶片徵收更多關稅。

USTR的這項調查是在去年12月啟動，目的是保護美國和其他國家的半導體製造商，免於中國由國家主導建立的國內晶片供應的傷害。

近年來，美國已對中國取用先進晶片實施多項管制措施，但傳統晶片採用的是逾10年發展的製程，比用於AI的和更精密處理器所需的製程更簡單。

美國商務部去年12月表示，三分之二美國產品所使用的晶片含有中國傳統晶片，美國對中國半導體徵收50%關稅的措施已於1月1日生效。

USTR是根據1974美國「貿易法」第301條，對中國傳統晶片展開調查。川普在首個總統任期也動用上述法律，對中國約3700億美元商品徵收最高25%關稅，引爆美中之間的貿易戰。

在去年12月針對這項調查所發布的資料概覽中，USTR強調與盟友合作，確保半導體供應鍊的重要性。在週二的聽證會上，一些產業團體也點出與美國盟友協調的重要性。

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