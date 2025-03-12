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巴菲特看走眼錯誤賣股 忽略Costco這項驚妙商業模式

2025/03/12 22:10

在2021年的波克夏海瑟威股東大會上，巴菲特提到，他不顧已故的好友蒙格的建議，讓波克夏出售所持有的Costco股票，這可能是個錯誤。（資料照，彭博）在2021年的波克夏海瑟威股東大會上，巴菲特提到，他不顧已故的好友蒙格的建議，讓波克夏出售所持有的Costco股票，這可能是個錯誤。（資料照，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕從長遠來看，Costco是最值得買入和持有的股票之一，因為自1985以來，該股已上漲逾14000%。股神巴菲特的波克夏海瑟威公司早在2000年就開始購買Costco的股票，但他在2021年出脫大量Costco股票，這可能是個錯誤。

投資媒體The Motley Fool報導解析巴菲特的錯誤。在2021年的波克夏海瑟威股東大會上，巴菲特提到，他不顧已故的好友蒙格（Charlie Munger）的建議，讓波克夏出售所持有的Costco股票，這可能是個錯誤。

從2020年6月至今，Costco股價已上漲超過200%，輕鬆超越標普500指數。

如果巴菲特會犯錯，那麼我們任何人都會犯錯。但回顧2020年，有什麼因素可以激勵投資人繼續持有？

分析師Jon Quast寫道，投資者可能會將Costco視為與其他零售連鎖店一樣，但其「真正」業務是銷售會員資格。Costco商品銷售量極高，但利潤率極低，目標是以盡可能便宜的價格向會員銷售產品。相比之下，會員資格基本上是純利潤，幾乎佔了公司全部的收入。這種商業模式的妙處在於，Costco每年都能留住大多數會員，而且能夠相對輕鬆地吸引新會員。

所有會員都對自己在Costco商店支付的價格感到滿意。這使得會員費收入來源變得非常可預測。正因為如此，企業的經濟特徵不會有太大變化。因此，如果巴菲特遵循自己的標準建議，他可能會繼續持有Costco。

Costco的股價近年來飆升，部分原因是其市值倍數飆升。例如，過去五年其每股收益翻了一番。不過，其本益比已從35 左右上升至約57，比高成長股輝達的本益比更高。

Jon Quast提醒投資人，儘管Costco擁有出色的商業模式和強勁的過往股票表現，但在當今估值過高、且成長放緩的情況下買入其股票也可能並不是成功的最佳秘訣。

總而言之，巴菲特在2020年出售Costco 股票顯然是錯誤。

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