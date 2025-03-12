為超高齡社會提解方 中租基金平台祭「樂退休」方案

因應超高齡社會的長壽需求，中租基金平台推幸福熟齡「樂退休」方案。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣在2025年正式邁入超高齡社會，每5人中就有一人是65歲以上長者，人口老化速度居全球之冠，因應社會結構挑戰，台灣第一家線上基金超市「中租基金平台」，提出「樂退休」專案，提供民眾在大退休潮來襲前，另一種退休理財的新選擇。

中租基金平台董事長陳俊傑表示，中租投顧的「樂退休」專案，具有運用母子基金「自製退休金流規劃」，及定期定額靈活扣款的「智動化投資策略」2機制。投資人可透過平台首創的母子基金提領機制，自製退休年金，讓投資人藉由母基金本身的資產增值，做為未來的提領來源，而不是以股息作為配息來源。

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此次推出的「樂退休」專案，提供「靈活扣」定期定額交易機制，運用股票交易常見的均線操作及左側右側交易策略，成為目前各大基金平台中，唯一可以「逢低加碼、趁勝追擊」的單筆加碼功能，再搭配平台獨家的「自動停利轉申購」功能，運用程式交易實現自動化買賣點判斷，可有效克服投資心理障礙，幫助投資人堅持紀律投資。

中租基金平台總經理蘇皓毅指出，根據標普500指數過去10年回測數據顯示，這套機制有望提升長期投資報酬率10%至20%。

蘇皓毅強調，退休理財並非僅限存股、存ETF等選項，以美國401（k）、香港強積金等全球知名成熟退休金制度為例，主動式基金都是主要投資標的。蘇皓毅表示，中租基金平台期望以「樂退休」投資專案，搭建一站式退休理財服務平台，整合多項交易機制，定期篩選適合退休投資的標的，搭配全站基金申購0手續費優惠，協助中高齡族群以幾乎零成本的基金投資，實現「未老先富」目標，從容迎接超高齡社會新生活。

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