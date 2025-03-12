互動資通AI數位轉型「GECP」亮相 主打大型企業需求

互動資通今年拚客戶規模擴大。圖為董事長郭承翔。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業數位轉型需求急切，資訊服務業者互動資通近期也大啖AI商機，董事長郭承翔今日表示，儘管景氣時有波動，不過含高科技製造、醫療、政府機關需求都可觀，互動資通推出AI數位轉型整體服務模式「GECP」（Government enterprise critical platform），目前已經有數百家客戶、今年有望成長2成，營收也將以同樣幅度成長。

郭承翔表示，去（2024）年全年互動資通的營收約12億元，儘管業績表現不俗，不過現仍著眼全力拓展事業領域與客戶，尚不考慮IPO掛牌；他指出，互動資通是國內唯一瞄準中大型企業的數位轉型顧問服務公司，今年也將持續瞄準大企業耕耘。

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近年台灣無論企業、政府都越發重視資安，企業內部資訊平台也強調私有化與客製化，又因產業、企業特質不同而有不同情境，對服務商來說是一大商機，互動資通因此能轉向整合服務軟硬體與。

郭承翔指出，互動資通希望透過GECP，助客戶打造AI數位轉型的核心基礎架構，透過私有化部署、客製化解決方案與開放式生態系，提升企業的營運效率與競爭力。更甚，以該總體落地式服務，成為企業和政府數位轉型的關鍵夥伴。

郭承翔也說明，GECP蓋「內部協作平台」、「外部互動平台」，以及「落地版AI整合」等核心技術，為企業總體規劃數位轉型最適切方案，提供產業客製化系統整合，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高，進而幫助企業開創新商業模式。

針對企業進行數位轉型最大目的在於提升作業效率，以及彌補人力不足，郭承翔強調，這是GECP最重要的功能，整合企業內部不同的系統，串接內部文件和作業流程等資訊，以促使員工提升生產力，和公司管理績效。

據了解，互動資通正在協助大型教學醫院與大型企業整合AI平台；同步為南北大型政府組織進行整體數位轉型工程，目前已進入底層軟硬體架構階段，很快將於今年下半年上線。

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