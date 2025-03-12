晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

互動資通AI數位轉型「GECP」亮相 主打大型企業需求

2025/03/12 21:40

互動資通今年拚客戶規模擴大。圖為董事長郭承翔。（記者歐宇祥攝）互動資通今年拚客戶規模擴大。圖為董事長郭承翔。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業數位轉型需求急切，資訊服務業者互動資通近期也大啖AI商機，董事長郭承翔今日表示，儘管景氣時有波動，不過含高科技製造、醫療、政府機關需求都可觀，互動資通推出AI數位轉型整體服務模式「GECP」（Government enterprise critical platform），目前已經有數百家客戶、今年有望成長2成，營收也將以同樣幅度成長。

郭承翔表示，去（2024）年全年互動資通的營收約12億元，儘管業績表現不俗，不過現仍著眼全力拓展事業領域與客戶，尚不考慮IPO掛牌；他指出，互動資通是國內唯一瞄準中大型企業的數位轉型顧問服務公司，今年也將持續瞄準大企業耕耘。

近年台灣無論企業、政府都越發重視資安，企業內部資訊平台也強調私有化與客製化，又因產業、企業特質不同而有不同情境，對服務商來說是一大商機，互動資通因此能轉向整合服務軟硬體與。

郭承翔指出，互動資通希望透過GECP，助客戶打造AI數位轉型的核心基礎架構，透過私有化部署、客製化解決方案與開放式生態系，提升企業的營運效率與競爭力。更甚，以該總體落地式服務，成為企業和政府數位轉型的關鍵夥伴。

郭承翔也說明，GECP蓋「內部協作平台」、「外部互動平台」，以及「落地版AI整合」等核心技術，為企業總體規劃數位轉型最適切方案，提供產業客製化系統整合，達內部管理效能和外部顧客體驗的同步提高，進而幫助企業開創新商業模式。

針對企業進行數位轉型最大目的在於提升作業效率，以及彌補人力不足，郭承翔強調，這是GECP最重要的功能，整合企業內部不同的系統，串接內部文件和作業流程等資訊，以促使員工提升生產力，和公司管理績效。

據了解，互動資通正在協助大型教學醫院與大型企業整合AI平台；同步為南北大型政府組織進行整體數位轉型工程，目前已進入底層軟硬體架構階段，很快將於今年下半年上線。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財