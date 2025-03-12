鴻海科技獎瞄準碩博生研發力 領獎金又可進鴻海實習

鴻海科技獎為鼓勵科技領域碩博士生精進研究，將提供25萬元獎學金。（鴻海教育基金會提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕有獎金又可到大企業實習！專為碩博士生設立的2025鴻海科技獎近日將開放報名，鴻海教育基金會表示，獲獎者不但將得到25萬元的獎勵金，並有可進入鴻海實習的機會，與業師實際互動，增加從科技業界看學術研究的視野。

第一屆得主陽交大光電工程學系博士生黃俞銘在鴻海實習時，與鴻海研究院的研究員們一起合作發表了多篇國際期刊，甚至刊登於頂尖光電期刊Photonics Research上，讓他的實習獲得意想不到的收穫。第四屆得主台大應用物理研究所博士生劉宸銉也表示，他在鴻海實習看到了許多在學界看不到的角度，幫助他調整自己的研究方向，做出更有應用價值的研究。

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基金會指出，即使未進鴻海實習，光是在入圍面試以及頒獎典禮時與鴻海的主管業師交流，都令得主感到獲益良多。第四屆得主陽交大電信工程研究所博士生林冠宇即表示，很感謝鴻海科技獎的獎勵金，不但支持了他去美國訪問進修1年，透過向鴻海業師的請教，也讓他更清楚應該如何繼續研究，並對自己更有信心了。

鴻海科技獎歷年來獎助支持的研究領域廣泛，包括電動車、機器人、數位健康、AI、半導體、低軌衛星、資安、量子計算等核心技術，而有別於以往的是，今年除了鼓勵在學的碩士與博士生投件之外，也首度開放今年碩博班應屆畢業生申請，報名日期自3月17日至4月27日。

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