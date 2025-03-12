中華電「科技少林寺」孵金雞 簡志誠：身懷絕技別只打牆壁

中華電信今（12）日舉辦「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信今（12）日舉辦「2025 CHT Tech Day 研發成果發表會」，由中華電信人稱的「科技少林寺」中華電信研究院發表6項重要的前瞻研發成果，且各項成果皆已成功導入產、官界實際應用。中華電信研究院院長蘇添財指出，此次活動為電信研究院首次對外展示研發成果，展現與產業攜手開創科技新局的企圖心。

中華電信研究院是電信與資通訊前瞻技術研發的重要基地，中華電信人稱中華電信研究院為「科技少林寺」，中華電信董事長簡志誠笑說，要把研究院科技少林寺的72絕技拿出來用，不要每天在裡面打牆壁。

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今日6項研發成果中的「企業AI加速器」、「AI 有聲繪本」、「AI 超擬真助理」及「影像識別與推理」聚焦AI技術應用，而「沉浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，與中華電信在全光網路與雲端運算的優勢，打造低延遲、高畫質的沉浸式體驗。中華電信表示，這些研發成果除已實際應用於多家公家機關、民營企業及教育界等領域，其中，台灣首套自主研發的「後量子安全憑證」是首次亮相，此技術已成功導入車聯網領域，提供安全高效的通訊解決方案，未來也將拓展至其他產業，幫助企業迎戰後量子時代的挑戰。

中華電信指出，「企業AI加速器」打造DeepFlow智慧分析平台、DeepVoice客戶心聲分析方案以及行業別AI應用，今年更成功切入金融領域，是中華電信新創育成中心第一個育成團隊，目前已經申請進入創業階段，朝向獨立子公司發展。另外，「影像識別與推理」建立的AI影像辨識技術與相關方案，在國內公部門的影像辨識市場大有斬獲，已經打入「科技執法」等應用，以科技助攻政府深耕智慧治理。

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