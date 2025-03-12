傳台積電揪團組美國救火隊 英特爾股價大彈跳、腰斬困境有救？

媒體傳台積電已與輝達、超微和博通接洽，商討成立合資企業來經營英特爾代工部門。（本報合成照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有報告指出台積電已與美國晶片設計公司輝達、超微和博通接洽，商討成立合資企業來經營英特爾代工部門，英特爾股價在周三盤前交易中上漲逾7%。截至週三，英特爾股價在過去12個月已下跌約55%。

據報導，四位知情人士透露，高通也受到了台積電的青睞。路透指出，全球最大的晶片代工製造商台積電已開始營運晶圓代工部門，為其他公司生產客製化晶片。談判尚處於初期階段，台積電不會擁有合資公司50%以上的股份。

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消息人士稱，任何最終交易（價值尚不清楚）都需要川普政府的批准，因為川普不希望英特爾或其代工部門完全由外國控股。

路透補充，川普政府已請求台積電幫助扭轉英特爾的局面。英特爾的代工業務一直備受關注，因為它是川普政府提出的確保人工智慧晶片在國內設計和製造的目標的潛在受益者。

台積電上周宣布加碼投資美國1000億美元，引發未來是否會技術外流疑慮，若接下英特爾代工部門，預計爭議將再擴大。

英特爾股價自去年以來已下跌一半以上，英特爾報告稱，2024年淨虧損為188億美元，是自1986年以來首次虧損，原因是巨額減損。根據公司文件顯示，截至12月31日，代工部門的財產和廠房設備的帳面價值為1080億美元。

三位消息人士稱，川普渴望重振英特爾的命運，因為他試圖推動美國先進製造業的發展。

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