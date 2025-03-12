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綠界2024年EPS 1.94元 全年配息1.6元

2025/03/12 19:17

綠界去年每股稅後盈餘（EPS）1.94元。（資料照）綠界去年每股稅後盈餘（EPS）1.94元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付龍頭廠商綠界科技*（6763）今日公告去（2024）年稅後淨利3.58億元、年減10%，綠界在去年分拆股票，2024年每股稅後盈餘（EPS）1.94元，下半年每股並擬配現金股利0.7元，去年全年合計每股配1.6元，配發率達82%。

綠界表示，近年公司積極布局第三方支付市場，攜手開店平台及系統商跨界合作，合力拓展多元產業應用場景。今年進一步提升消費者支付體驗，帶動商機，包含與國際信用卡組織VISA合作，導入「Visa Token Service 代碼化服務」，推出信用卡自動續期服務AUE（Auto-Update Expiry），強化信用卡綁卡交易的安全性及授權交易成功率。

此外，綠界也拓展跨境支付，新增「微信支付」滿足海外消費需求，並全力推廣綠界Pay、Apple Pay與歐付寶TWQR等行動支付，響應多元消費情境，擴大市場應用範圍，讓支付體驗更加順暢且安心。

綠界總經理劉士維表示，綠界除是第三方支付服務商，也是輔導中小企業數位轉型的最佳成長夥伴。透過大數據分析與多元支付整合，幫助商家以最低成本創造最大效益，提升市場競爭力。將持續精進本業技術研發，並拓展新業務、提升商家營運效率，形成獨有的第三方支付生態圈。

綠界提到，中小企業在數位轉型過程中，最大挑戰在於資源整合，包括電商平台、數據分析與社群行銷等多個層面，如何整併管理並挖掘潛在商機，成為企業發展的關鍵之一。為此，綠界深耕電子商務核心服務，最佳化交易流程。

而子公司綠界大數據積極發展智能化數據應用，精準分析消費者行為，顯現與電商平台深度整合，幫助商家制定更具成效的行銷策略，雙管齊下，為中小企業與個人商家提供更完整的支付與數位經營解決方案。

展望未來，綠界表示，將持續強化創新能力，逐步建構完整電商生態系統，利用數據資源、第三方服務工具及多年產業經驗，協助商家進軍電商市場，共同迎接未來挑戰，在這激烈的競爭市場中站穩腳步，創造更具價值的商業模式。

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