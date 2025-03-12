新漢揮軍輝達GTC AI機器人控制器搶市

新漢看好在AI技術的推動下，終端市場將不斷出現創新應用。（新漢提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠新漢（8234）看好在AI技術的推動下，終端市場將不斷出現創新應用，營運團隊下週將揮軍輝達（NVIDIA）年度GTC大會，發表搭載Jetson AGX Orin模組的AI機器人控制器，也將展示導入行動邊緣AI運算技術的的智慧車載電腦（ATC），以及應用於交通運輸系統的備援電池模組（BBU）。

新漢觀察，市面上人形機器人以私有控制架構為大宗，基於封閉的通訊協議且通常以單一控制架構為主， 若系統遭遇當機、故障時將造成整機停止運作。公司目前開發的AI機器人控制器（Dual EtherCAT Master AI Robot Controller）可解決單一控制架構所面對的難題，包括機器人驅動效能不佳、運作延遲等缺點，尤其鎖定人形機器人的運作效能。

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智慧車載事業部協理張峰榮表示，得益於輝達Jetson AGX Orin模組技術，新漢產品目前已整合AI運算、精密運動控制、自動化等技術，並進一步結合集團自行研發的軟體系統，將應用全面帶進製造業、工廠自動化、交通運輸以及新世代機器人場域，目標為產業打造更高效且安全的作業環境。

新漢將持續強化終端「軟體定義邊緣運算（Software-Defined Edge Computing）」解決方案在垂直領域的AI技術布局，並持續融入輝達的技術，拓展運算平台產品線，提升智慧物聯網場域的多元選擇與效能，協助客戶快速打造高效的AI應用系統，以順利推動數位轉型，進而帶來更便利、更安全的智慧生活環境。

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