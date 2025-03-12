去年科學園區營收4.76兆元 再創新高

國科會公布2024年科學園區營運狀況，受全球景氣持續擴張、AI新興科技帶動需求，加以先進半導體製程加持等，營業額4.76兆元，再創造歷年最佳成績。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕國科會主管3大科學園區（竹科、中科、南科），今（12日）公布去年營收，受全球景氣持續擴張、AI新興科技帶動需求，加以先進半導體製程加持等，營業額4.76兆元，再創造歷年最佳成績；今年雖美國關稅與貿易限制、地緣政治等，但AI浪潮之下，營收依舊可望持續成長。

國科會統計，科學園區2024年營業額再創新高，達4.76兆元，較2023年成長20.73％，貿易總額達5.84兆元，成長31.88％，其中出口額3.44兆元，成長29.57％亦創新高。再細分，竹科營收1.51兆元，成長6.66％；中科1.04兆元，成長10.22％；南科2.21兆元，成長39.55％。

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國科會分析園區6大產業，積體電路產業成長25.40％；光電產業成長6.89％；電腦及周邊產業成長8.02％；精密機械產業成長15.03％；生物技術產業成長9.64％。

然而，通訊產業因受地緣政治影響，廠商為強化供應鏈韌性，調整生產布局，轉向東南亞國家，致營業額衰退25.11％，待廠商庫存調整，加上雲端與基礎建設需求的帶動，表現應可逐步改善。

此外，園區整體出口額達3.44兆元，成長29.57％，主要亦受惠AI浪潮帶動先進晶片及周邊新興產品出口大幅成長所致；另因大廠持續擴廠，帶動設備相關需求，整體進口額為2.40兆元，成長35.33％。

展望2025年，全球經濟雖逢美國總統川普新關稅政策與貿易限制等不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，但國科會指出，園區產業有先進製程引領，以及AI應用浪潮發展帶動之下，可望營業額持續穩定成長。

而台灣天災地震多，科學園區內的半導體先進製程容易受影響，國科會主委吳誠文解釋，攤開台灣地圖，幾乎各地都有斷層，科學園區與廠商設廠都有地震、颱風等天災考量，但國家災害防救科技中心、國家地震工程研究中心皆發展災防科技，可以廠商連結智慧預警系統，提前預警性停機避免昂貴設備受損。

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