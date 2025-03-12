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吳誠文：台積電不會變美積電 一定國內先量產再去國外

2025/03/12 18:29

行政院科技政委兼國科會主委吳誠文（右3）認為，台積電赴美設廠不是掏空台灣，而是協助民主國家供應鏈共同成長，台積電不會變成「美積電」，強調半導體技術「根留台灣」原則不變。（國科會提供）行政院科技政委兼國科會主委吳誠文（右3）認為，台積電赴美設廠不是掏空台灣，而是協助民主國家供應鏈共同成長，台積電不會變成「美積電」，強調半導體技術「根留台灣」原則不變。（國科會提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕美國總統川普對台灣半導體曾有怨言，直到台積電宣布赴美投資增加到1千億美元，雖國內部分聲音質疑此舉「掏空台灣」等，行政院科技政委兼國科會主委吳誠文今（12日）重申，台積電不會變「美積電」，該公司保有的營業祕密連政府都不知，但有共識為「台灣先量產再出國」，要協助民主夥伴國家共享成長果實，也增進台灣安全。

吳誠文今在國科會2024年科學園區營運報告中受訪指出，台積電先進製程量產，從研發到製造，其中需多關鍵技術，只掌握在其手中，連政府都不知道相關的營業秘密，台積電客戶也不知，也因此很難用製程技術（2奈米、1.4奈米）來切割台積電赴海外投資。

「根留台灣原則絕對沒有改變！」吳誠文強調，台積電董事長魏哲家保證，其研發到第一個量產的工廠，一定是在台灣，先進晶圓製造在國內成功後，才會擴散到全世界其他基地。

而在國內則會積極協助台積電設廠，吳誠文說，台灣資源有限，需非常多配套，如人力、水電等，才能滿足台積電設廠需求，其中前瞻製程需求最嚴苛，此外，國科會科學園區還會評估並搭配地方政府，協助生活機能、子女教育、醫療、環境、古蹟文化、交通與社區參與等共同努力，但仍會有飽和點，屆時老舊廠房再更新，形成循環。

同時，半導體發展將朝向均衡台灣，吳誠文細數，新竹寶山二期園區的台積電2奈米廠市場非常好，預計今年量產；高雄楠梓科學園區也預計有台積電廠在下半年走入量產，嘉義、台南也有其先進封裝廠，至於未來1.4奈米則由台積電規劃中，但中部科學園區台中擴大二期較接近其需求，漸漸讓台灣北中南都有，形成真正的「矽島」，讓各地享受「護國神山」帶來的經濟繁榮。

吳誠文也分析，AI產業發展，對半導體的需求目前「看不到止盡」，台灣需掌握寶貴機會，不斷提升能力，另指出，台灣半導體有全球市場、大客戶的督促，台積電才更往前走，因此台灣不可能自己決定技術走向，跟全球合作才會進步，帶來正反饋，也更有力量協助民主供應鏈的合作國家，共享相同成長。

另外不只半導體，吳誠文指出，針對AI未來，美國也發展算力建置、雲端資料中心伺服器、高速運算設備等，同樣連結到台灣伺服器製造產業，未來電子大廠也將陸續宣布赴美投資，重申產業出國不是掏空台灣，而是延伸國際，助國際客戶成長，對台灣有利，安全也是更大保障。

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