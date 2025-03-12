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全球最具商業道德公司榜單 台灣仍掛零、英特爾獲選15次

2025/03/12 18:13

Ethisphere Institute評選2025年全球最具商業道德的公司，半導體公司僅4家獲選。（取自Ethisphere官網）Ethisphere Institute評選2025年全球最具商業道德的公司，半導體公司僅4家獲選。（取自Ethisphere官網）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球商業道德評估機構Ethisphere Institute評選2025年全球最具商業道德的公司，半導體公司僅4家獲選，南韓SK海力士首次入榜、英特爾英特爾已入榜15次、美光科技和科林研發都是3次；日本花王株式會社、百事可樂高達19次，台灣企業仍無一家進榜單。

136家組織公司因其對商業誠信的堅定承諾而獲得表彰。獲獎者來自19個國家和44個行業，其中包括11名首次獲獎的組織，以及6個自成立以來每年都上榜19次的組織和公司。

今年榜單上有15家公司是首次上榜。另外還有6家公司：美國家庭人壽保險公司 （Aflac）、藝康集團 （Ecolab）、國際紙業 （International Paper）、花王公司 （Kao Corporation）、美利肯公司 ​​（Milliken & Company） 和百事可樂 （PepsiCo） 都是自2007年全球最具商業道德公司評選以來，每年獲得表彰達到18次以上。

Ethisphere透過其年度「全球最具商業道德企業」評選，表彰具有卓越道德和合規計畫的公司。它根據五個關鍵類別對公司進行評估：道德與合規、治理、道德文化、環境和社會影響以及支持強大價值鏈的舉措。評估包含240多項詳細標準。

今年，在半導體領域，SK海力士是獲得表揚的4家公司之一，也是第一家獲得該殊榮的韓國半導體公司。

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