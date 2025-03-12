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央行阻貶新台幣 去年淨賣匯164億美元創新高

2025/03/12 18:28

央行阻貶新台幣，去年淨賣匯164億美元創新高。（記者陳梅英攝）央行阻貶新台幣，去年淨賣匯164億美元創新高。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行最新業務報告揭露，去年下半年因市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，國際美元走強下，國內匯市出現美元超額需求，央行進場調節賣匯73.6億美元，合計去年共賣匯164億美元，創下史上新高。

央行從2022年以來，已連續3年淨賣匯，打破過去央行「阻升不阻貶」的說法；但因台灣半導體及AI（人工智慧）供應鏈出口美國順差擴大，加上我國本就是經常帳順差國家，預期4月美國財政部匯率報告，若單純以美國財政部匯率操縱國三項標準來看，台灣仍難逃「3中2」，可能續列美國匯率操縱國觀察名單。

然而，央行在報告中示警，川普1.0政策效果未達預期，川普2.0擴大關稅政策力道，強化美國自主生產能力，並防堵部分國家繞道取得優惠。美國財政部將於今年4月1日前提出針對貿易對手國的貿易政策報告，作為加徵關稅之依據，預計未來川普2.0 關稅政策力道恐將進一步升高。

央行在報告中指出，去年央行累計淨賣匯164.2億美元，新台幣對美元貶值6.24%，貶幅小於韓元（-12.52%）、日圓（-10.28%）及瑞士法郎 （-7.27%）等主要貨幣。

去年10月以來，市場預期川普當選美國總統機率上揚，市場興起「川普交易」，受此影響，新台幣對美元呈貶值，惟貶幅居中。

今年以來至3月10日止，國內股匯市呈同步下跌，主要反映外資賣超台股，台股因而下跌2.50%，外資並淨匯出98 億美元資金， 致新台幣對美元匯率貶值0.42%。

央行說，近年隨台股市值走揚，外資持有台股市值大幅上升，占外匯存底比重由2016年69%上升至今年2月底的142%。面臨川普2.0不確定性之挑戰，外資短期集中且大量進出，對我外匯市場穩定帶來挑戰。

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