永鴻生技攜手寶泰生醫 搶攻全球寵物用藥市場商機

永鴻國際生技與寶泰生醫簽合作備忘錄，雙方將攜手槍攻寵物市場商機。圖右為永鴻董事長鍾威凱，圖左為寶泰執行長宋豪麟。（永鴻提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕日前已通過上市的台灣最大動物藥廠永鴻國際生技（6936）今日宣布，正式與專注寵物癌症治療的生技創新公司寶泰生醫簽署戰略合作備忘錄，雙方將攜手開發針對寵物癌症、心臟疾病的治療性產品與創新抗體藥物，並拓展寵物醫療領域的創新潛力，共同搶攻全球寵物市場商機。此外，永鴻將參與寶泰Pre-IPO現金增資，深化雙方的長期合作關係。

永鴻董事長鍾威凱表示，此次合作，永鴻將憑藉在動物藥品研發、製造及市場銷售的領先地位，為新藥開發提供市場通路與資源；而寶泰則以其生物技術研發、臨床試驗的專業能力，推動創新藥物的開發進程。雙方將共同致力於提升寵物醫療水平，並強化市場競爭力。」

請繼續往下閱讀...

永鴻是台灣市佔率最高、營收最大的動物藥廠，專注於提供經濟動物與寵物所需的藥品與飼料保健品，並推出可沛寵藥品牌。永鴻計畫於今年第二季上市，成為台灣首家進入資本市場的動藥公司。

至於寶泰則專注於寵物創新治療藥物的研發，並積極開展全球創新的癌症治療疫苗、心臟疾病基因療法及抗體藥物開發平台，展現技術創新實力，推動寵物健康的突破性進展。

未來，永鴻與寶泰將持續擴大合作範圍，不僅專注於癌症與心臟疾病治療，還將積極探索其他寵物健康領域，同時雙方也計畫延攬更多國內外專業夥伴，共同打造「抗體寵藥國家隊」，提升台灣在全球動物生技產業的競爭力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法