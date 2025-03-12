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網家2024年虧損幅度收斂 朝穩健營收、獲利目標邁進

2025/03/12 18:17

網家去年每股稅後虧損（EPS）4.08元。（資料照）網家去年每股稅後虧損（EPS）4.08元。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕PChome網家（8044）今日公告去（2024）年稅後虧損5.76億元，每股稅後虧損（EPS）4.08元，虧損幅度相較去年每股虧5.01元略見收斂。網家指出，受惠於B2C營運效率最佳化、各事業體獲利提升帶動等，財務表現持續改善，向營收和獲利穩健翻轉的目標邁進。

網家去年全年營收為375.63億元，年減9%。而今年2月營收30.9億元，月增6.71%、年減2.21%，前2月累計營收59.9億元、年減10.2%。網家表示，秉持「用戶為先」的核心價值，致力推動「有感改變」，為消費者、供應商及合作夥伴帶來創新服務與體驗。

網家指出，旗下B2C電商事業持續專注於產品銷售組成、毛利結構及費用面的最佳化，追求體質健康的營收成長。PChome 24h購物除聚焦提升3C家電服務價值、強化生活百貨類商品的豐富齊全度外，也透過異業結盟和推出創新OMO服務來深耕會員經營與平台差異化，積極重塑品牌形象，以提升會員的造訪率與回購率。

此外，PChome也積極提升消費者體驗，持續最佳化購物動線。隨著近幾季來持續推動App、網頁版翻新改版，並推出多項新功能，強化購物體驗，驅動全年App下單會員數年對年成長2.9%，同時，行動端的營收佔比已從前一年度的55.4%攀升至58.9%。

網家也說，並持續提升倉庫營運效率，最佳化營運費用：全台電商首座以最高密度導入AI技術和全自動化倉儲設備的「PChome林口A7智慧物流園區」，去年出貨量佔比已達整體訂單數6成，到今年2月已來到8成。網家速配的運能也持續提升，配送範圍涵蓋北中南9個縣市70個行政區，自有物流配送箱數佔比近6成。

展望2025年，網路表示，將持續專注於最佳化用戶體驗、強化商品競爭力與深化數據應用，並透過與策略夥伴多元深度合作，構建更具競爭力的電商生態系，為消費者提供更完善的購物體驗。

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