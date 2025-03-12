中科2024年營業額衝破1兆 穩步成長逾10％

中科2024年營業額達1.04兆元，較前1年成長10.22%，成績相當亮眼，預估2025年營業額也將穩定成長。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕受惠AI應用浪潮，推升半導體、資通訊產品需求，中科園區2024年營業額達1.04兆元，再度站穩兆元大關，並較2023年成長10.22%，為歷年第3高。貿易總額達1.23兆元，較2023年成長40.01%；其中出口額為7342.83億元，較2023年成長47.07%；進口額為4993.94億元，較2023年成長30.78%；貿易總額、出口額及進口額均大幅成長並創歷年同期新高。

中科管理局指出，去年園區六大主要產業全面成長，其中積體電路產業受惠AI與高效能運算發展，半導體晶片需求增加，記憶體景氣復甦、價格回升等，營業額成長11.09%；光電產業受惠巴黎奧運及歐洲國家盃足球賽等賽事，推升電視面板及大尺寸面板需求，營業額成長5.30%；精密機械產業因控制閥類、自動化設備相關零組件需求增加，營業額成長4.25%；電腦及周邊產業因指紋識別模組及玻纖紗需求成長，營業額成長23.48%；生技產業則因新藥逐步打開市場及隱形眼鏡需求成長，營業額成長11.82%。

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中科管理局指出，園區持續招商，並以多元產業布局促進園區永續發展，去年引進高科技廠商20家，包含精密機械8家、積體電路2家、電腦周邊1家、生物科技1家、其他科學事業3家及園區事業5家；投資總金額117.65億元，再加計增資案67.02億元，合計投增資總額達184.67億元。

此外，在打造優質園區方面，中科於虎尾園區及二林園區新建標準廠房，提供現代化高效益單元空間，滿足中、小型企業及新創公司等各型態廠商建廠需求，其中，虎尾園區標準廠房已啟用招租，另二林園區標準廠房預計於今年10月完工。

在永續綠色園區方面，中科遵循淨零排放與循環經濟政策，已引進循環經濟廠商30家，並為降低廢棄物區外處理量，與台積電公司攜手於台中園區內打造全國首座資源再生（利用）中心，2024年已啟用營運；執行水湳再生水計畫園區配合工程，並已於去年10月正式供水。同時在二林園區，規劃循環經濟、綠能科技及農機等主題產業專區。

中科管理局表示，展望2025年，全球經濟雖逢美國川普總統上任新關稅政策與貿易限制措施不確定性升高，及地緣政治風險等諸多挑戰，但隨著AI及高效能運算應用快速發展，科技大廠持續強化研發與技術創新，提升整體產業鏈的競爭力，中科亦持續輔導廠商進駐建廠營運，預估2025年營業額也將穩定成長。

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