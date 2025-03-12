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「眾量級」商標遭搶註？Andy可撤銷？智慧局解答

2025/03/12 17:55

「眾量級 CROWD」是情侶檔家寧和Andy組成，但商標被家寧媽媽以個人名義註冊申請。（取自網路）「眾量級 CROWD」是情侶檔家寧和Andy組成，但商標被家寧媽媽以個人名義註冊申請。（取自網路）

〔記者林菁樺／台北報導〕擁有2百萬粉絲訂閱的「眾量級CROWD」YouTube 頻道，在創立者Andy老師與前女友家寧去年底分手後，已停止更新影片。不過，Andy出面控訴，並不知道「眾量級」商標已在2020年由家寧母親以個人名義註冊。經濟部智慧局表示，若有搶註他人商標，需在公告註冊的「5年內」、今年10月16日前申請評定。

經濟部智慧局說明，我國商標審查上是採「先申請、先註冊」為原則。對於「眾量級」商標爭議，是否有構成「不得註冊」情形，要依個案事實審查後加以認定。

智慧局會根據商標法第30條第1項第14款規定來判斷；該條內容是，商標有相同或近似於著名之法人、商號或其他團體之名稱，有致相關公眾混淆誤認之虞者，不得註冊；但經其同意申請註冊者，不在此限。

關鍵就在「經其同意申請註冊者，不在此限」。因頻道是兩人共同創立，商標確實有使用事實，只是從目前Andy控訴內容來看，「並不知」商標遭註冊，家寧是否知情這部分，外界不得而知。但業界判斷，商標應屬於頻道創立者兩人，註冊前應取得使用者「雙方」同意，不能只有單方同意。

智慧局也說明，「眾量級」等註冊商標是在2020年10月16日註冊公告，如果要主張申請人「有搶註他人商標」情形，依法應在註冊公告日後5年內，即今年10月16日前申請評定，以維護商標權的安定性；不過，目前智慧局商未收到申請。

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