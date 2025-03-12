長榮航2024年EPS 5.37元 現金股利2.4元

長榮航總經理孫嘉明。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航（2618）2024年營收2065.62億元，年增10%，稅後淨利290.07億元，每股盈餘5.37元。長榮航與合併子公司2024年合併營收2210.09億元，年增10%，合併稅後盈餘304.16億萬元。長榮航空2024年個體及合併營業收入、個體及合併稅後淨利，以及每股盈餘皆創下歷史新高。

長榮航董事會決議擬配發現金股利2.4元，股息配發率44.69%，以今日收盤價44.9元計算，現金殖利率5.3%。

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長榮航空因應航線佈局及營運需求，持續引進新機，落實機隊現代化的計劃，以優化運能及提升服務品質，今日董事會決議將6架A350-1000廣體客機選購權轉為確認訂單，預計於2031年開始交付；另新購3架A321neo型窄體客機，於2032年開始交付，此次規劃採購9架空中巴士全新客機，交易總金額不超過31億美元。

長榮航空目前營運客、貨機隊共計有85架，另有8架提供三艙等服務的787-9與提供兩艙等服務的5架787-10預計在2029年以前交付完成。此外，自2027年起陸續交付18架A350-1000型廣體客機，以及2029年起之15架 A321neo型窄體客機。

長榮航2024年客運營收1449億元，年增7%，全年載客數1316萬人次，年增16.8%，客運承載率82.6%。客運市場延續旅遊暢旺需求，價量維持高位階，全年營收再創歷史新高。

2024年貨運營收522億元，年增26%，載貨量79萬噸，年增12.6%，貨運承載率71.6%，單位收益年增11.7%。長榮航表示，主要是2024年第一季末開始，AI、新能源相關產品及電商空運需求持續增溫，積極爭取包機包艙銷售，創造與客戶雙贏。

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