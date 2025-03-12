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3/24截止！囤房稅2.0將開徵 自住房屋還有97萬戶未設籍

2025/03/12 17:41

財政部表示，符合自住及出租房屋要件者，請於3月24日以前向稽徵機關申報，以利今年5月房屋稅享受較低稅率。（記者鄭琪芳攝）財政部表示，符合自住及出租房屋要件者，請於3月24日以前向稽徵機關申報，以利今年5月房屋稅享受較低稅率。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕「囤房稅2.0」自2024年7月起施行，今年5月1日房屋稅首次開徵，自住住家用房屋及出租房屋可享輕稅。財政部賦稅署提醒，符合該2類房屋要件，請於房屋稅開徵40日以前（即每年3月22日，今年適逢假日順延至24日）辦竣戶籍登記或向地方稅稽徵機關申報，5月開徵的房屋稅即可按較輕稅率課徵。

根據財政部統計，全國自住房屋約721萬戶，原本約有128萬戶尚未辦竣戶籍登記，稽徵機關陸續寄發輔導函後，截至2月20日止，已有約31萬戶辦竣戶籍登記，還有約97萬戶尚未辦理；換言之，全國約86.54%自住房屋已辦竣戶籍登記。

財政部說明，房屋稅2.0新制，自住房屋增訂「辦竣戶籍登記」要件，房屋符合「無出租或供營業使用」、「本人、配偶或直系親屬實際居住使用並於該屋辦竣戶籍登記」、「本人、配偶及未成年子女全國合計3戶以內」，為自住房屋，可適用較低稅率1.2%課徵房屋稅，全國單一自住更可適用1%稅率。

配合自住房屋增訂辦竣戶籍登記要件，針對2024年6月30日以前已持有房屋，且房屋稅稅籍資料記載為自住房屋，但尚未辦竣戶籍登記者，各地方稅稽徵機關已寄發輔導通知書，輔導於今年3月24日以前設籍。財政部表示，經輔導並於24日以前辦竣戶籍登記者，將依戶政資料逕行核定續按自住稅率課稅，納稅人毋須申報；屆期仍未辦竣戶籍登記者，今年5月收到2025年期起房屋稅將改按非自住稅率1.5%~4.8%課徵。

至於2024年6月30日以前非屬自住房屋，或2024年7月1日以後才取得的房屋，若符合上述自住房屋要件，應於今年3月24日以前，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報。

另，「囤房稅2.0」加重多屋族空閒置房屋稅負及減輕出租房屋稅負，針對出租申報租賃所得達當地一般租金標準的住家用房屋，房屋稅稅率為1.5%~2.4%，與非自住稅率2%~4.8%相較，稅負相對較輕，多屋族若想減輕房屋稅稅負，可將空閒置房屋出租，讓租屋者租到好屋，互利互惠。

財政部表示，納稅人出租房屋且申報租賃所得達租金標準，請於今年3月24日以前填具申報書並檢附租賃契約或其他證明文件，向房屋所在地地方稅稽徵機關申報，並在5月向國稅局申報綜所稅的房屋租賃所得。財政部呼籲，符合上述自住及出租房屋要件者，請於3月24日以前向地方稅稽徵機關申報，以利今年5月房屋稅享受較低稅率。

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