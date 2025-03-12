台寶生醫去年每股虧4.81元 抗排斥新藥二期臨床試驗4月開始收案

台寶生醫去年每股虧4.81元，今年將全力推動新藥的臨床進程。 圖左為台寶董事長郭旭崧、圖右為執行長楊鈞堯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台寶生醫（6892）今（12）日董事會通過去（2024）年財報，台寶生醫去年合併營收1.05億元，創歷史新高，年增22.99%，主要受惠CDMO業務穩定且持續成長激勵，唯因旗下新藥產品尚處於臨床開發階段，需擴大研發支出，使得去年稅後虧損3.51億元，每股稅後虧損4.81元。

展望今年，台寶生醫董事長郭旭崧表示，將加速旗下細胞新藥的臨床推進、啟動美國投資建構先進製程的細胞醫療業務，並攜手合作夥伴，積極拓展美國細胞醫療市場。

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近期台寶與享譽全球的梅約醫學中心（Mayo Clinic）簽署合作意向書，雙方將共同在美國鳳凰城打造創新園區，專注研發突破性細胞治療生產技術，包括從細胞製備到臨床輸注的全流程（針到針的生產流程），透過台寶自主研發的FAST CGT平台，打造新一代的細胞治療產品。

在新藥開發部分，台寶今年2月預防腎臟移植後抗排斥新藥TregCel（TRK-001）接獲台灣衛福部食藥署（TFDA）同意進行二期臨床試驗，且GTP查核無重大缺失，補件後展開台、美二地收案，預計4月收治首位病患。今年將全力推動新藥的臨床進程。

為加速新藥臨床試驗及美國市場投資，台寶本次董事會也通過在3000萬股額度內以私募方式發行新股，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理。

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