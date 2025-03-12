晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台寶生醫去年每股虧4.81元 抗排斥新藥二期臨床試驗4月開始收案

2025/03/12 17:34

台寶生醫去年每股虧4.81元，今年將全力推動新藥的臨床進程。 圖左為台寶董事長郭旭崧、圖右為執行長楊鈞堯。（記者陳永吉攝）台寶生醫去年每股虧4.81元，今年將全力推動新藥的臨床進程。 圖左為台寶董事長郭旭崧、圖右為執行長楊鈞堯。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕興櫃台寶生醫（6892）今（12）日董事會通過去（2024）年財報，台寶生醫去年合併營收1.05億元，創歷史新高，年增22.99%，主要受惠CDMO業務穩定且持續成長激勵，唯因旗下新藥產品尚處於臨床開發階段，需擴大研發支出，使得去年稅後虧損3.51億元，每股稅後虧損4.81元。

展望今年，台寶生醫董事長郭旭崧表示，將加速旗下細胞新藥的臨床推進、啟動美國投資建構先進製程的細胞醫療業務，並攜手合作夥伴，積極拓展美國細胞醫療市場。

近期台寶與享譽全球的梅約醫學中心（Mayo Clinic）簽署合作意向書，雙方將共同在美國鳳凰城打造創新園區，專注研發突破性細胞治療生產技術，包括從細胞製備到臨床輸注的全流程（針到針的生產流程），透過台寶自主研發的FAST CGT平台，打造新一代的細胞治療產品。

在新藥開發部分，台寶今年2月預防腎臟移植後抗排斥新藥TregCel（TRK-001）接獲台灣衛福部食藥署（TFDA）同意進行二期臨床試驗，且GTP查核無重大缺失，補件後展開台、美二地收案，預計4月收治首位病患。今年將全力推動新藥的臨床進程。

為加速新藥臨床試驗及美國市場投資，台寶本次董事會也通過在3000萬股額度內以私募方式發行新股，擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財