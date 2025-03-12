欣新網2024年EPS 3.34元 3大策略奠基今年成長

欣新網今日舉辦法說會。圖右起為總經理黃懷恩、董事長陳德仁、財務長游偉民。（資料照）（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕電商整合營運服務商欣新網（2949）今日公告去（2024）年稅後淨利8600萬元，每股稅後盈餘（EPS）3.34元，遜於前年，每股擬配發現金股利1元、股票股利2.1元，合計3.2元。該公司表示，續透過擴大品牌合作、最佳化數位行銷技術、開拓海外市場3大策略，奠定長期、正向的營運發展基礎。

欣新網去年獲利相較前年衰退，該公司說明，去年營收穩定成長，獲利衰退則是因海內外新增約20家品牌客戶、多為大型品牌，因此在倉租、人事費用及存貨增加同時，也提列了較多的備抵損失，導致獲利衰退。

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不過，欣新網強調，這些成本是長期佈局的重要投資，且自去年11月起營收已大幅成長，新接品牌也代表今年獲利也野望逐步回補去年投入的成本與費用，預估今年獲利可望顯著成長。

欣新網今日也公告2月營收4.13億元、年增39.37%；前2月累計營收達7.59億元、年增19.23%，皆創同期新高。該公司指出，3月新加入知名母嬰用品品牌nac nac客戶代理，上半年將有更多新品牌加入，有望持續擴大電商市佔規模，帶來穩健成長動能。

而看準品牌精準行銷需求，欣新網持續最佳化數位行銷技術與策略，透過精準廣告投放與跨平台整合數據提升轉化率，為品牌創造更高業績，也是欣新網數位行銷與代營運服務業務，帶來更多的服務與機會。

此外，欣新網也指出，海外市場拓展戰略已逐步擴大其營運綜效，進一步吸引更多品牌加入其全球布局。憑藉這3大成長動能的持續發酵，欣新網期許今年營運再攀高峰。

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