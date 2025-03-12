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美經濟衰退風險升至40％ 美元貶值壓力3原因

2025/03/12 17:07

美國經濟面臨40%的衰退風險，美元面臨長期貶值壓力。（路透）美國經濟面臨40%的衰退風險，美元面臨長期貶值壓力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通的首席經濟學家布魯斯·卡斯曼（Bruce Kasman）表示，美國經濟面臨40%的衰退風險，美元面臨長期貶值壓力。

納斯達克指數近期出現幾個月以來最劇烈的拋售，主要源於投資者對川普通過關稅拖慢經濟成長的擔憂。

與此同時，美元的地位也面臨威脅。若川普政府繼續推動關稅政策，以及其他不利於市場的措施，投資者對美元的信心可能會受到影響，尤其是在全球資本流動中，美元的「特權地位」可能被削弱。

據市場調查顯示，上周來自加拿大、墨西哥和美國的95%經濟學家認為，由於川普的關稅政策，各國經濟面臨的衰退風險有所增加。這一變化直接影響美元的穩定性，尤其是在外匯市場中，美元的吸引力可能逐漸減弱。

美元指數（DXY）周二下跌0.46%，最低觸及103.21，為去年10月以來的最低點。美元走軟的主要原因包括：

第一，美國經濟數據疲軟。美國小企業信心指數連續三個月下滑，表明商業信心正在下降。
第二，貿易政策不確定性加劇。川普反覆調整關稅政策，市場擔憂經濟前景可能受到負面影響。
第三，衰退風險上升。川普在接受採訪時未明確排除經濟衰退的可能性，引發市場擔憂。

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