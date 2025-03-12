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必應創造去年EPS 5.84元 創新高

2025/03/12 17:09

必應創造去年EPS5.84元創新高。（業者提供）必應創造去年EPS5.84元創新高。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕必應創造（6625）今（12）日董事會通過113（2024）年財報，全年營收達31.5億元創公司成立以來新高，年增率23%，稅後盈餘為2.85億元，每股盈餘（EPS）5.84 元；展望今年，必應認為由於部分下半年活動尚未確認，但全年所有展演活動場次至少與去年持平。

必應去年參與海內外大小展演活動場次多達900場以上創新高，對於今年展望，必應認為，除原有巡迴演出場次持續增加，版圖跨及亞洲、北美、歐洲及澳洲外，必應也參與包括藝人孫燕姿、王力宏等全新巡迴演出。

此外，2025雙北世界壯年運動會開幕典禮、林俊傑陸續登上台北大巨蛋舞台，再加上五月天25週年巡迴演唱會「5525回到那一天」3場香港站·展新啟航版等，下半年參與演出的場次將更豐富。

同時，去年必應創造也大量承接海外藝人來台演出硬體統籌，預估今年上半年繼續有 YOASOBI、Maroon 5（魔力紅） 等天團及澳洲天后 Kylie Minogue（凱莉米洛） 、亞裔創作才子KESHI、日本中毒系歌姬愛謬（AIMYON）、韓國天團BTS的 J- HOPE等，下半年演出場次持續增加，充分掌握演唱會活躍期脈動，在穩健中求更亮眼的營運成績。

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