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南科去年營業額首度突破2兆 逾8成5來自這項產業

2025/03/12 17:03

南科在2024年營業額首度突破2兆元，達2.21兆元，寫下歷史性的新紀錄。（南科管理局提供）南科在2024年營業額首度突破2兆元，達2.21兆元，寫下歷史性的新紀錄。（南科管理局提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕受惠於人工智慧與新興科技應用的拓展，加上全球商品貿易升溫，南部科學園區的表現持續亮眼，根據管理局統計，2024年營業額首度突破2兆元，並來到2.21兆元，其中又以積體電路產業占比最高，超過8成5。

南科2024年整體營業額創下歷史性的新紀錄，也較2023年同期成長39.55%，將近4成之多，各項產業也都有明顯進步，持續暢旺。

積體電路產業受惠HPC與AI爆發性的需求，先進製程供不應求，營業額為1.88兆元，較2023年同期成長45.01%；光電產業受惠國際運動賽事，帶動產業銷售價量俱揚，營業額1850.9億元，成長6.25%。

另外，電腦及周邊產業營業額422.97億元，成長188.06%，精密機械產業營業額621.28億元，成長21.63%；至於生物技術產業，營業額135.54億元，成長12.38%。

南科2024年新引進24家廠商，投資額462.68億元，新引進廠商家數比2023年同期成長20%，投資額則較2023年同期成長53.36%。

新投資廠商涵蓋6大產業，包含生產晶片電阻的國巨、雲端運算與儲存設備的緯穎智造、鋰離子動力電芯及電池模組的有量科技、半導體產業先進製程化學材料的關東鑫林、高階應用之印刷電路板的先豐通訊、晶圓用載具的中勤、標靶藥物的聚天及外泌體的訊聯智藥等。

台積電已於2024年5月在嘉義園區動土興建先進封裝廠，東京威力營運中心與添鴻科技新廠舉行開幕，華騰國際新廠舉行上樑典禮，聯詠科技、緯穎科技、家碩科技、智崴資訊、新特系統、鴻華先進、鈦昇科技及台灣穗高等新廠也陸續動土，逐步落實於南科投資計畫。

嘉義到屏東新設擴建園區開發計畫如期如質推動，各園區污水處理廠與複合樓群陸續興建；南科推動淨零轉型，去年於「第17屆TCSA台灣企業永續獎」，榮獲永續報告最高榮譽的「政府部會永續發展自願檢視報告（VDR）白金獎」、「水資源管理領袖獎」、「性別平等領袖獎」等3項肯定。

管理局指出，展望2025年，南科持續推動新設生態科學園區，積極招商，落實大南方新矽谷推動方案，打造半導體S廊帶，落實總統均衡臺灣政策，協助台灣成為人工智慧之島。

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