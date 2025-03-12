全聯全支付拿下跨境電子支付龍頭 下一步瞄準泰國越南

全聯福利中心總經理蔡篤昌（左3）表示，跨境支付讓全支付使用率大幅提升，下一步將瞄準國人旅遊人數較多的國家泰國和越南。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心旗下全支付插旗日本市場1年已拿下台灣跨境電子支付品牌龍頭，今年再攻進南韓，全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，跨境支付讓全支付使用率大幅提升，下一步將瞄準國人旅遊人數較多的國家泰國和越南。

蔡篤昌表示，全支付自去年初在日本推出跨境支付服務至今已屆滿1年，挾著全聯全台上千家實體通路的訊息宣傳優勢，目前在日本跨境支付消費金額已拿下台灣跨境支付品牌第１名，消費金額甚至比第2名的品牌多1倍。

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他說，全支付在日本跨境支付是後發品牌做到第1名，如今要乘勝追擊率先進軍南韓，在南韓全支付是先發品牌，一定要做到第一。

根據全支付統計，2024年首次使用全支付的用戶，有4成是在日本使用，其中又有8成回台灣後仍持續使用全支付，全支付將透過跨境支付帶動會員在台灣的使用率和黏著度，真正拿下台灣電子支付品牌會員數、消費金額第1名。

全支付總經理游金榮表示，全支付將全面打開境外支付市場，今年會積極評估每個行動支付比較普及的國家，政治因素也會列入考慮，以電子支付既有基礎建設較完善的國家為優先插旗的目標。

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