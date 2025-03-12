晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中華電信首屆Tech Day 展出6大前瞻技術

2025/03/12 16:45

中華電信以AI技術打造超擬真助理，支援13種語言，且能夠迅速回應使用者問題。（記者林志怡攝）中華電信以AI技術打造超擬真助理，支援13種語言，且能夠迅速回應使用者問題。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕AI應用技術已是電信業者競爭重點，中華電信首屆Tech Day展出6項重要前瞻研發成果，其中包括以AI技術打造的超擬真助理，能在2至5秒內精準回應問題，還有語音仿聲、嘴型同步及手勢動作，增加互動感，並可應用於各式客服、諮詢場域。

中華電信研究院前瞻科技研究所長汪世昌指出，目前市面上的擬真人產品多數只能單向報導、表情及手勢生硬，且嘴形與語音並不匹配，中華電信應用AI技術打造的「超擬真助理AI小Q」同樣是擬真人，但比起目前市面上的其他產品，具有更好的回應速度及互動性。

汪世昌說，中華電信打造獨立的語音辨識與翻譯模型，讓「AI小Q」不只能確實聽懂人話，還能夠用獨立的語音模型達到仿聲效果，只要少量的語料，就能模仿出任何人的聲音，至於嘴巴、表情、手勢等，也只需要5分鐘的訓練影片，就能使任何人成為男／女主角。

此外，汪世昌說，通過連結企業資料庫，「AI小Q」可以即時用自然流暢的語音及動作，在2至5秒內精準做出多元的回應，並依據客戶需求調整，提供全天候如真人般的智慧問答服務，應用於客服、諮詢場景，未來也希望從現有的2D擬真人進化至3D，加入更多肢體互動，讓回應及互動更自然。

針對「AI有聲繪本」技術，汪世昌表示，此一服務瞄準家庭、教育機構、出版商、圖書館及展覽館等客群，提供一站式GenAI創作的解決方案，只要提供簡單的創作概念與方向，約5至10分鐘內就能生成內容多元、符合台灣口音，且接近真人配音的多媒體互動有聲繪本。

汪世昌說，「AI有聲繪本」使用獨立的語言模型，除了產生故事場景人物對話，還能過濾不當內容，獨立的語音合成模型則提供50種以上風格的台灣在地語音，並涵蓋各年齡、情緒，「AI有聲繪本」因此得以呈現正港的台灣腔，並能夠為不同的角色單獨配音，並能擴大應用到各式介紹影片、成果發表等。

中華電信首次對外Tech Day也展出「企業AI加速器」、「影像識別與推理」等AI技術應用，「沈浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，可為用戶打造低延遲、高畫質的沈浸式體驗，初亮相的「後量子安全憑證」則能夠保護用戶的加密資料，確保企業的通訊安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財