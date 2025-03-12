中華電信首屆Tech Day 展出6大前瞻技術

中華電信以AI技術打造超擬真助理，支援13種語言，且能夠迅速回應使用者問題。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕AI應用技術已是電信業者競爭重點，中華電信首屆Tech Day展出6項重要前瞻研發成果，其中包括以AI技術打造的超擬真助理，能在2至5秒內精準回應問題，還有語音仿聲、嘴型同步及手勢動作，增加互動感，並可應用於各式客服、諮詢場域。

中華電信研究院前瞻科技研究所長汪世昌指出，目前市面上的擬真人產品多數只能單向報導、表情及手勢生硬，且嘴形與語音並不匹配，中華電信應用AI技術打造的「超擬真助理AI小Q」同樣是擬真人，但比起目前市面上的其他產品，具有更好的回應速度及互動性。

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汪世昌說，中華電信打造獨立的語音辨識與翻譯模型，讓「AI小Q」不只能確實聽懂人話，還能夠用獨立的語音模型達到仿聲效果，只要少量的語料，就能模仿出任何人的聲音，至於嘴巴、表情、手勢等，也只需要5分鐘的訓練影片，就能使任何人成為男／女主角。

此外，汪世昌說，通過連結企業資料庫，「AI小Q」可以即時用自然流暢的語音及動作，在2至5秒內精準做出多元的回應，並依據客戶需求調整，提供全天候如真人般的智慧問答服務，應用於客服、諮詢場景，未來也希望從現有的2D擬真人進化至3D，加入更多肢體互動，讓回應及互動更自然。

針對「AI有聲繪本」技術，汪世昌表示，此一服務瞄準家庭、教育機構、出版商、圖書館及展覽館等客群，提供一站式GenAI創作的解決方案，只要提供簡單的創作概念與方向，約5至10分鐘內就能生成內容多元、符合台灣口音，且接近真人配音的多媒體互動有聲繪本。

汪世昌說，「AI有聲繪本」使用獨立的語言模型，除了產生故事場景人物對話，還能過濾不當內容，獨立的語音合成模型則提供50種以上風格的台灣在地語音，並涵蓋各年齡、情緒，「AI有聲繪本」因此得以呈現正港的台灣腔，並能夠為不同的角色單獨配音，並能擴大應用到各式介紹影片、成果發表等。

中華電信首次對外Tech Day也展出「企業AI加速器」、「影像識別與推理」等AI技術應用，「沈浸式全息劇場」則結合元宇宙概念，可為用戶打造低延遲、高畫質的沈浸式體驗，初亮相的「後量子安全憑證」則能夠保護用戶的加密資料，確保企業的通訊安全。

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