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中國報復川普關稅動作不斷 中媒：鎖定沃爾瑪下重手

2025/03/12 16:42

中國已召見全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的高層主管舉行會談，並對其商業行為進行審查。（歐新社資料照）中國已召見全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的高層主管舉行會談，並對其商業行為進行審查。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕香港《南華早報》報導，中國已召見全球最大零售商沃爾瑪（Walmart）的高層主管舉行會談，並對其商業行為進行審查，還暗示在美國總統川普對中國進口商品提高關稅後，在美中雙方展開貿易談判前，可能會對該公司採取更多懲罰措施。

中國商務部和其他機構的官員11日與沃爾瑪高層主管舉行會談，以釐清沃爾瑪要求其部分中國供應商大幅降價的傳言。

中國官媒《央視》社群媒體帳號「玉淵譚天」指出，沃爾瑪此舉將把美國對中國進口商品加徵的關稅成本，轉嫁給國內供應商和消費者，並指沃爾瑪單方面要求中國企業降價，可能導致供應鏈中斷，並損害兩國企業和消費者的利益，如果沃爾瑪堅持這樣做，「那麼接下來發生的事情就無法談判了」。

川普2月1日宣布，對中國所有進口商品加徵10%關稅，2月4日生效；2月底又宣布，中國所有進口商品再加徵10%關稅，3月4日生效，累計加徵20%關稅。

儘管美中雙邊關係緊繃，但消息人士透露，兩國一直在討論川普與中國領導人習近平舉行峰會，《南華早報》稍早報導，峰會可能在4月舉行，但《華爾街日報》報導，峰會可能在6月舉行。

中國上週對川普新關稅做出回應，除了對美國多家公司實施制裁，也對美國部分進口商品加徵10%至15%關稅，並宣布將向世貿組織（WTO）提出申訴。

半官方貿易組織中國紡織品進出口商會12日發布聲明指出，已收到部分會員的報告，稱美國大型零售商已要求中國供應商降價，並正在核實這些說法，如果情況屬實，「我們將採取積極措施，捍衛會員企業的合法利益」。

沃爾瑪在中國有283家門市和53家商母會員商店（Sam's club），2024財年在中國的銷售金額達170億美元。

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