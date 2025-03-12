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國泰台大估我今年GDP維持2.8％ 示警川普負面影響下半年顯現

2025/03/12 16:30

國泰台大產學合作團隊、政大經濟系教授徐士勛。（記者吳欣恬攝）國泰台大產學合作團隊、政大經濟系教授徐士勛。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕儘管受惠AI持續發展帶動相關需求支撐景氣動能，全球景氣仍面臨貿易戰風險，因此國泰台大團隊預估2025年台灣經濟成長率2.8%，央行有較高機率維持利率不變；但也示警，美國總統川普引發的關稅貿易戰，負面影響恐在下半年顯現。

國泰台大產學合作團隊、政大經濟系教授徐士勛表示，台灣受惠AI趨勢，半導體、電子零組件相關產業因需求量產，成長動能應可帶動投資持續復甦；然而，全球貿易戰風險升溫，廠商考量關稅而調整投資布局，企業投資可能受影響，民間消費也可能受股市波動而承壓。

他指出，前述正負因素相抵，國泰台大團隊維持2025年台灣經濟成長率預測值2.8%不變，並研判有80%的機率落在1.8%-3.6%，預測區間下界值則自原本1.6%微幅上修至1.8%。

他進一步說明，近期加拿大、墨西哥以及中國的關稅風險升溫，即便有提前出口短期效應與後續轉單效應提振，然而貿易戰風險將衝擊整體終端需求，經營環境不確定將壓抑廠商投資信心，部分廠商調整投資計劃，民間消費或受股市波動影響，相關負面影響將於下半年逐步顯現。

徐士勛也提到，而由於美國通膨降幅趨緩，加上關稅政策恐增添通膨壓力，Fed寬鬆態度轉趨謹慎；不過，隨近期經濟數據自強勁格局中放緩，市場降息預期再度升溫，利率期貨交易商預估，在1月維持利率不變後，下次降息將落在6月會議，2025年降息幅度約為2-3碼。

台幣部分，徐士勛說，貿易戰、美歐增加財政支出推升後續通膨不確定性，主要央行暫緩降息，加上國內景氣、通膨目前相對穩定，我央行上半年將維持利率不變。台灣通膨後續上行風險提高，但下半年景氣有下滑風險，且主要央行動向仍是以降息為主，因此國泰台大團隊預期央行下半年維持利率不變可能性較高。

他表示，影響2025年台灣經濟成長的主要有5因素：川普關稅政策導致全球貿易戰風險升溫，影響全球需求前景；Fed降息時點延後及降幅縮小，壓抑全球投資及消費需求；中國政策刺激、消費信心及房市動向，是否能支撐復甦動能仍待觀察；央行限貸令可能衝擊房市動能，若房貸利率走升，可能進一步壓抑國內需求；AI以及機器人應用帶動科技業投資及產業升級轉型。

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