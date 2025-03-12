亞太之冠！工研院9度獲全球百大創新機構獎

2025「全球百大創新機構」報告，工研院連續8年、第9度獲全球百大創新機構獎。（工研院提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕科睿唯安（Clarivate）今（12）日公佈2025「全球百大創新機構」報告，工研院連續8年、第9度獲全球百大創新機構獎，今年全球僅有三家研究機構入選，工研院不僅是其中一家，更持續創下亞太區研發機構獲獎最多紀錄。

科睿唯安報告指出，工研院在技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量等五大專利指標上展現出卓越的研發實力。

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工研院創新成果與三菱電機（Mitsubishi Electric）、東芝（Toshiba）、高通（Qualcomm）、陶氏公司（Dow）、飛利浦（Philips）等國際知名機構齊名。此獎項歷年曾獲選的國際知名機構包括亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）等高科技大廠。

工研院指出，科睿唯安全球百大創新機構報告長期透過專利數據，主動分析全球企業或機構的創新能量，根據科學化專利指標進行評選，以表揚頂尖機構對於創新的堅持，以及其所展現的絕佳創造力。

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示，恭喜工研院第9度且連續8年獲選全球百大創新機構，全球發明數量自2000年來已成長80倍，在創新速度日新月異的今日，入選全球百大創新機構是一項卓越的成就。

他並說，市場競爭比以往更加國際化，一個地區的技術發展往往能對全球產業帶來深遠影響，期待並相信工研院能持續推動產業升級，善用其豐富的研發成果，為臺灣及全球創造更大的經濟價值。

工研院院長劉文雄表示，創新是國家競爭力的基石，隨著地緣政治風險加劇，各國紛紛致力於掌握自主關鍵技術，持續創新成為國家發展之重要議題。工研院深耕跨領域創新研發，累積專利超過3萬件，促成連續8年、第9度榮獲全球百大創新機構獎，顯示工研院前瞻研發實力已躋身國際一流水準，具全球影響力。

工研院致力推動創新科技助力產業發展，積極培育新創事業、建構無形資產貨幣化，並成立創智智權公司（IPIC），集結產學研優質專利，建構智財銀行（IP Bank），深化產業競爭優勢，提供廠商需要的專利，強化國際競爭力，並協助廠商活化無形資產，推動產業永續發展，創新臺灣科技研發價值。

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