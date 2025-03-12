陽明2024EPS 18.38元 現金股利7.5元 股息配發率40％

陽明2024EPS 18.38元，現金股利7.5元。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕陽明（2609）2024年度營業收入2227.06億元，稅後淨利641.79億元，稅後EPS 18.38元，董事會決議配發現金股利每股7.5元，股息配發率40.8%。

以陽明今日下跌0.8元的72.9元作收，跌幅1.09%計算，現金殖利率10.2%。

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昨日公布財報的萬海（2615），今日則以下跌4.7元的81元作收，跌幅5.48%。

萬海2024年合併營收為1617.99億元，年增61.44%，稅後淨利474.09億元，EPS為16.89元，營收及獲利均創史上第三高。昨日董事會通過配發現金股利3.5元，股息配發率20%。

展望未來，陽明表示，依國際貨幣基金組織（International Monetary Fund, IMF） 1月最新「世界經濟展望（World Economic Outlook, WEO）」報告，2025年全球預估經濟成長率預計為3.3%，另就航運市場供給面，法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，2025年全年供給與需求成長分別為5.7%及2.5%。

全球經貿環境展望仍面臨極大之挑戰，包含美國關稅政策增加市場不確定性風險，成本上升的威脅可能影響消費力並推升通膨壓力，進一步影響經濟成長與貿易活動，對航運需求造成威脅；以哈停火協議談判陷入膠著，增加貨櫃航商重返紅海之不確定性，在確保安全無虞之前提下，目前航商航線服務仍持續繞行好望角，Drewry 1月份報告則指出一旦恢復通行，預期航商將採行加速船舶報廢等措施以調整市場供需平衡。

另外，歐盟綠色經濟方案（Fit for 55）除2024年已開始施行之歐盟碳排放交易體系（EU ETS），要求航商每年就船舶排放之二氧化碳繳交碳配額外，自2025年起歐盟海事燃料（FuelEU Maritime）開始施行，規範船舶燃料之全生命週期（Well-to-Wake）計算之溫室氣體GHG排放強度（gCO2e/MJ）需低於指定標準，強度標準每5年會逐漸加嚴，國際海事組織（IMO）亦擬自2027年向海運業徵收溫室氣體排放稅等，代表綠色燃料轉型之壓力日益迫切。

陽明表示，面對地緣政治變局與全球供應鏈重組的時刻，將持續鞏固本業優勢，強化現有聯盟合作並擴大聯盟航線外之合作機會，加速區域航線布局與發展新興市場，以完善全球運輸網絡服務；另亦持續優化船隊營運及配置，除藉由智慧化船舶管理提升能效，同時進行船隊汰舊布新，新世代船舶布建經董事會綜合評估環保法規趨勢、替代能源技術發展與供給狀況等因素，至多將以6艘8000 TEU級傳統燃油雙燃料預置全貨櫃船及7艘15000 TEU級LNG雙燃料實裝全貨櫃船為規劃方向，冀能強化核心競爭力，分散整體船隊之能源風險並保留部分船舶依船型與航線配置未來燃料選擇之彈性，以提供全球客戶便捷、低碳、安全之運輸服務。

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