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傳台積電組合資公司營運英特爾晶圓代工 吳東亮：技術外流機會不大

2025/03/12 15:55

工商協進會理事長吳東亮指出，台積電入股英特爾若是美國政府要求去幫忙，對台積電長期策略來講是好事情。（資料照）工商協進會理事長吳東亮指出，台積電入股英特爾若是美國政府要求去幫忙，對台積電長期策略來講是好事情。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕外媒報導，台積電已向輝達、高通、超微半導體和博通提議合資成立公司，並負責運營英特爾的晶圓代工部門。工商協進會理事長吳東亮今（12日）指出，台積電入股英特爾若是美國政府要求去幫忙，對台積電長期策略來講是好事情。

路透報導，台積電已向美國晶片設計商輝達、超微和博通提議入股一家合資企業，負責營運英特爾的晶圓廠；另有一傳聞也指稱，台積電也對高通發出邀請；不過報導都未獲得各公司的正面回應。

工商協進會今舉行國際論壇，邀請諾貝爾經濟學獎得主Myron Scholes專題演講。會前吳東亮受訪，被問到近期台積電與重量級半導體大廠合資，營運英特爾晶圓代工部門與台積電赴美擴大投資等議題。

外界仍擔憂台積電技術恐外流一事，吳東亮認為，台積電是技術導向公司，迄今為止也沒有聽說赴美、赴中國投資有技術外流問題，技術外流的隱憂「發生機會不大」。

有關台積電近日加碼投資美國，將再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及一座研發中心。吳東亮也說，台積電赴美投資是好的經營決策，台積電董事長魏哲家先前也在記者會上表示，赴美投資是為了滿足客戶需求。他說，這代表台積電赴美滿足客戶需求，可擴大市場占有，是很正面的事情。

吳東亮更指出，台積電宣布擴大赴美投資後，對韓國競爭者造成很大的壓力，「因為我們（台灣）已經把他（韓國）拋在後面」。但他提醒，每個投資都有風險，執行要很小心，台積電有豐富的海外投資設廠經驗，而且有很好的團隊，相信台積電仍可以達成想要的目的。

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