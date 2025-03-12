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稅收超徵普發現金？退休基金協會巫慧燕疾呼優先撥補3大退休基金

2025/03/12 15:51

去年稅收超徵，藍委要求再次普發現金，退休基金協會理事長巫慧燕今日疾呼，應優先撥補3大退休基金（記者李靚慧攝）去年稅收超徵，藍委要求再次普發現金，退休基金協會理事長巫慧燕今日疾呼，應優先撥補3大退休基金（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕去年度國家稅收超徵逾5000億元再創新高，國民黨主張普發現金1萬元「還稅於民」，退休基金協會理事長巫慧燕今日疾呼，應優先「確保退休第一支柱的永續性」。她強調，台灣步入超高齡社會後，國人未來退休倚賴的第一層公共年金岌岌可危，呼籲超徵的稅收，應用於撥補勞保年金、國民年金及公教人員保險，讓這些屬於確定給付制的公共年金可盡快穩定。

退休基金協會理事長巫慧燕今日受「中租基金平台」之邀，分享「台灣退休金制度現況與發展」，巫慧燕指出，台灣的退休金制度共三層，第一層屬於「確定給付制」的公共年金，依照職業別，包括勞保年金、軍職人員保險、公教人員保險、農民保險及國民年金，都受到台灣少子化、高齡化影響，年金的營運岌岌可危。

巫慧燕指出，這些公共年金之所以產生危機，主要因為人口結構改變，幼年及青壯年人口持續下降，老年人口持續上升，至2070年與青壯年人口相當，導致退休金的充足性和永續性面臨巨大挑戰。

其中破產壓力最大的勞保年金，雖然在政府連續6年的大力撥補、去年基金投資績效亮眼的雙重加持下，破產年限延後至2031年，但也只有延緩６年，且基金缺口持續擴大。

對於近來國民黨立委不斷施壓，要求超徵稅收應該再次「普發現金」，巫慧燕抱持反對態度，她認為，第一層年金是多數國人退休後倚賴的生活來源，應該盡可能讓基金的營運穩定，目前既然有超徵稅收，就應該將這些錢加強撥補年金，而不是每個人發１萬元。

至於稅收使用的公平性問題，巫慧燕解釋，5000億元稅收雖然來自國人，這些第一層的公共年金，被保險人也是全體國民，且不只有勞保年金有破產危機，國民年金也需撥補，先前已經過年改的公教人員保險，還是有破產危機，甚至「健保」也相當令人擔憂，都需要政府在財政有餘裕時，盡快讓這些基金營運穩定。

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