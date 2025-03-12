瑞典電動車電池製造商Northvolt申請破產 逾5千員工薪碎

瑞典電動汽車電池製造商Northvolt週三（12日）表示，已在瑞典申請破產。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典電動汽車電池製造商Northvolt週三（12日）表示，已在瑞典申請破產。路透報導，這意味歐洲與亞洲主要電動車電池公司競爭的最大希望破滅。

去年11月，由於現金儲備減少，Northvolt申請美國第11章破產保護，試圖獲得資金來解決位於瑞典北部的旗艦工廠在擴大產量方面長期存在的問題。Northvolt週三表示：儘管我們的貸方和主要交易對手提供了流動性支持，但公司仍無法獲得維持目前狀況所需的財務條件。

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該集團擁有5000多名員工，在一份聲明中表示：公司無法獲得維持目前業務所需的財務條件。

歐洲一直希望Northvolt能夠減少西方汽車製造商對中國競爭對手，例如電池製造商寧德時代（CATL）和汽車商比亞迪的依賴。

Northvolt公司的座右銘是「讓石油成為歷史」（make oil history），自2016年成立以來，已獲得超過100億美元的股權、債務和公共融資，其中福斯汽車（持股21%）和高盛（持股19%）為其最大股東。先前發布的文件顯示，截至今年1月底，公司債務已超過80億美元。

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