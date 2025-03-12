揪輝達等合資接管英特爾晶圓代工？台積電不回應傳言

媒體傳出台積電與輝達等討論合資接管英特爾晶圓代工，台積電不回應傳言。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）宣布擴大美國投資千億美元，一般以為可擺脫投資入股英特爾的棘手問題；不過，外媒報導，傳出台積電正積極與美國晶片設計大廠輝達（Nvidia）、超微（AMD）、博通（Broadcom）等客戶洽談，計畫共同入股合資公司，營運英特爾（Intel）旗下的晶圓代工業務，台積電持股比例不超過50%。對於外媒報導，台積電表示，不回應市場傳聞。

半導體業界認為，英特爾問題多，兩家公司差異大，台積電應不願去投資入股英特爾，也不可能積極與美國客戶們洽談共組合資公司，以持股不過半的方式去營運英特爾旗下的晶圓代工業務，加上英特爾內部也反對台積電接手，傳言有待觀察。

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外媒報導，這項台積電與美國客戶洽談的計畫，還在早期談判階段，此源於美國政府希望台積電協助振興陷入困境的英特爾。但最終協議需獲得美國政府批准，美國不希望英特爾或其晶圓代工部門完全由外國公司所有，才採合資入股英特爾模式。

外媒報導，英特爾近年來營運遭遇重大挑戰，2024年淨虧損高達188億美元，為1986年以來首次虧損。晶圓代工部門的廠房設備帳面價值截至去年底為1080億美元。美國政府顯然希望藉此機會重振美國先進製造業，台積電的參與或許能帶來轉機。

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