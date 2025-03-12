美股不妙！高盛：目標價下調至6200點 揭觸底條件

高盛將標普500今年目標價下調至6200點（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著7巨頭黯然失勢，美股正在經歷一場惡夢，在週一美股遭到大屠殺後，高盛將美股目標價下調至6200點，並表明股市觸底，需要滿足經濟前景改善、股票市值提高與投資者部位處於低位3條件其中之一。

外媒報導，最近美股似乎正經歷著1場7巨頭的噩夢，過去3週，標普500指數從歷史高點下跌了9%，逼近修正區，而其中超過一半的跌幅源自於7巨頭股價格暴跌。

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值得注意的是，在過去40年裡，市值加權指數經歷的年內中位數跌幅為10%，與最近的下跌幅度相近。然而，代表普通股票的等權重指數在過去3週內下跌了6%，並且比去年11月底創下的歷史高點低了8%。

高盛分析師指出，市場下跌的直接原因是關稅相關的政策不確定性增加、對經濟成長前景的擔憂，以及投資者部位調整，尤其是對沖基金的調整。

高盛將2025年標普500指數的年終目標位從6500點下調至6200點，此外，高盛也下調了2025年每股盈餘（EPS）的成長預測，從9%下調至7%，但維持了2026年7%的成長預測。新的每股獲利預測分別為262美元（此前為268美元）和280美元（此前為288美元）。

高盛認為，市場要實現復甦，至少需要滿足3個條件之一，首先，美國經濟活動前景有所改善，這可能源於更好的成長數據或關稅政策的變化；其次，股票市值或週期性股票與防禦性股票之間的定價，已經遠低於高盛的基本預測；第3，投資者部位已經處於低位。

高盛的報告也關注了潛在的經濟衰退對美國股市的影響，高盛指出，自二戰以來，標普500指數在12次經濟衰退中的每股盈餘中位數跌幅為13%。在經濟衰退期間，該指數通常會從高峰下跌24%。

高盛表示，如果經濟和收益持續成長，歷史顯示回檔通常是很好的買入機會，建議投資人持有「非敏感型」股票、關注對沖基金部位調整導致的折價股、對於擔心經濟衰退風險的投資者，應持有穩定成長的股票。

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