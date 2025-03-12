台積電擴大赴美投資 劉鏡清：一定適用「N-1」規定、堅守3原則

國家發展委員會主任委員劉鏡清。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者李文馨／台北報導〕台積電董事長暨總裁魏哲家日前會見美國總統川普，宣布擴大對美投資千億美元。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今（12）日質詢關切企業赴美投資是否適用「N-1」等相關規定，國發會主委劉鏡清答詢說，「我們是一定會適用的」，政府有3個原則會堅持到底，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去，以及國家安全優先。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇指出，過去台積電曾到中國投資，也引起技術外移的疑慮，所以當時對於企業赴中投資，設有「N-1」的相關規定，為避免先進製程或技術無法持續領先，同樣地，赴美投資是否也有同樣疑慮，是否應適用相關規定。

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國發會主委劉鏡清答詢說，政府有3個原則一定會把握得很清楚，包括最新的技術不會過去、最關鍵的技術不准過去、國家安全優先。他強調，這3個原則都已經訂定好了，可以肯定最新的技術不會到國外去，「我們會堅持到底，您放心」。

王鴻薇則說，這個回答太過於空泛，她追問，台積電擴大赴美投資是否適用「N-1」、甚至「N-2」的相關規定，劉鏡清說，「我們是一定會適用的。」

卓榮泰也說，依照企業到國外投資的相關法令，一定要按照相關規定。政府在與產業溝通過程中，第一條談到的就是「N-1」的相關規定，包括他本人、經濟部長郭智輝與劉鏡清，都一起跟產業談過很多次。

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