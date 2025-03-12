台積電攜手聯發科 打造首款採N6RF+製程整合型無線通訊晶片

台積電攜手聯發科打造首款採N6RF+製程整合型無線通訊晶片。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電與聯發科今 （12）日宣布，雙方成功合作開發業界首款通過台積電6奈米（N6）RF+矽驗證（Silicon-Proven）的電源管理單元（PMU）及整合功率放大器（iPA）。

台積電表示，此次合作成功的利用先進射頻 （ RF ） 製程，將電源管理單元與整合功率放大器這兩種無線通訊產品必備的元件整合到單一系統單晶片（SoC），能以更小的面積提供媲美獨立模組的效能。

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台積電指出，先進6奈米RF+技術可縮小無線通訊產品模組面積尺寸達雙位數百分比。此外，與既有解決方案相比，此次雙方合作在電源管理單元上有顯著能效提升，在整合功率放大器上也與標竿產品擁有同等級的能效表現。

台積電表示，與聯發科在設計技術協同優化（DTCO）的緊密合作成果中，聯發科挹注其產品與IC 設計能力，以策劃系統規格及技術需求，台積電則以其優化技術賦能產品的差異化。

聯發科副總經理吳慶杉表示，結合聯發科在無線通訊的領先地位、台積電在設計技術協同優化的專業知識，雙方經過一年的合作，這顆基於N6RF+製程的測試晶片能效表現優異，為射頻單晶片（RFSoC）專案帶來極具競爭力的技術，並創造領先業界的優勢。

台積電先進技術業務開發處資深處長袁立本表示，專業積體電路服務廠與客戶在設計技術協同優化的成功，必須奠基在雙方堅定的互信基礎與團隊合作上。很高興這次與無線通訊領導品牌聯發科合作順利有成。台積電這次在 N6RF+製程的成果，充分展現公司整合其先進邏輯製程與廣泛特殊製程專業技術的領導地位，提供實現客戶產品差異化的最佳方案。

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