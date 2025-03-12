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台積電助攻生態研究 提供獎學金最高2年2百萬元

2025/03/12 14:46

台積電提供學子與研究人員高額獎學金，希望鼓勵國內的生物多樣性研究。（生多所提供）台積電提供學子與研究人員高額獎學金，希望鼓勵國內的生物多樣性研究。（生多所提供）

〔記者楊媛婷／台北報導〕台積電為支持國內生物多樣性研究，與農業部生物多樣性研究所與台灣植物分類學會，共同推動「Eco Plus! 生態共融計畫－台積電生物多樣性獎學金暨提案獎勵」，提供研究機構、學子獎學金，各最高補助2百萬元與2年期程、25萬元。

近年大力支持國內藝文、慈善活動的台積電，也投入鼓勵學子與學者生態復育與自然教育研究，生多所表示，今年是台積電推動相關計畫的第1年，共設有3大獎項，包含針對大專院校提供的新秀獎，鼓勵大專院性生物多樣性保育社團展現成果與保育工作推動績效，預計選出5組得獎者、5組入選者，最高獎金8萬元；另則是表揚有傑出研究成果的生物資源相關碩博士論文，預計選出特優者1名、優等者2名、佳作者3名、入選者10名，最高獎金為25萬元。

生多所表示，該計畫最具挑戰、獎金也最高的是「提案獎」，激勵大專院校與研究機構提出具影響力的創新研究，預計選出得獎者3名，補助期程為2年，最高補助金額2百萬元。

生多所表示，首屆「Eco Plus! 生態共融計畫」預計頒發29個獲獎個人與團體獎項，期望藉由多方跨界合作，用行動共同守護台灣的生物多樣性。

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