泓德能源攜手茂迪締結戰略合作夥伴 強化綠電供應鏈

泓德能源子公司星星電力與太陽能模組大廠茂迪宣布締結長期戰略夥伴關係，左為泓德能源集團總經理周仕昌、右為茂迪總經理暨茂誠能源董事長葉正賢。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕泓德能源（6873）子公司星星電力與太陽能模組大廠茂迪（6244）宣布締結長期戰略合作夥伴關係，攜手強化綠電市場供應鏈。

透過星星電力領先業界的綠電媒合與轉供實力，結合茂迪穩定發電品質，雙方共同打造「供—需—配」三贏的合作模式，加速推動綠電產業的垂直整合與永續發展；茂迪總經理葉正賢也表示，目前併網67MW中的40MW都將由星星電力轉供綠電，未來也會持續增加。

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星星電力表示，此次轉供茂迪所發出的綠電，總度數相當於可吸收775座大安森林公園一年的碳排放量，預計自2025下半年陸續供應給企業用電戶，在碳費開徵前夕，這項合作不僅能幫助企業穩定取得綠電、降低碳成本，更能確保用電戶獲得高品質、穩定供應的綠電資源。

同時，這項合作規模佔星星電力自2023年上半年開始從集團外購電量的15%，也為泓德集團與茂迪的進一步合作鋪路，持續深化綠電產業鏈的整合。

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